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波波醫師家長喊「衛福部支持我們」 蘇一峰質疑：最大內鬼？

聯合新聞網／ 綜合報導
醫生示意照。圖／ingimage
醫生示意照。圖／ingimage

波波醫師鬧出人命事件愈燒愈大，甚至在網路上瘋傳一份波波醫師名單，各大醫院也紛紛跳出回應。胸腔內科醫師蘇一峰在臉書PO出「波波醫師家長LINE對話截圖」，赫見「來自可靠消息衛福部是支持我們的」，讓蘇質疑「衛福部就是最大的內鬼？」

波波醫師因手術鬧出人命引爆社會輿論，不僅有民眾要求公布醫師學歷，網路上甚至瘋傳一份波波醫師名單。對此，衛福部長邱泰源表示，政府會做系統性檢討，提升照顧品質、把醫療事故減到最低，政府跟相關機關會努力。

對於網路流傳的波波醫師名單，台大醫院率先表示早已不考慮聘用波波醫師，此次事件爆發後經徹查，院內也無相關經歷的醫師。此外，林口長庚醫院院長陳建宗提到，目前並未清查院內是否有波波醫師，但是波波醫若來申請擔任住院醫師或實習醫師，依能力評判，不一定進得來。

另外，蘇一峰在臉書PO出一張「波波醫師家長LINE對話截圖」，只見其中一名成員寫道，「來自可靠消息衛福部是支持我們的，但面對小牙醫排山倒海的壓力，他們也快撐不住了」。

短短一段話卻讓蘇一峰十分震驚，蘇痛批衛福部針對波波醫師爭議召開一場避重就輕的記者會，「模糊帶過國外醫師學歷認定」，僅提到未來新入學的波波醫師適用新法，一律必須要學歷認證。此時蘇一峰話鋒一轉，他質疑目前一千名波波醫師「是否放水過關」、「這就是目前波爸波媽的如意算盤」。

文末蘇一峰重申，「106年學歷採認原則」衛福部與考選部從來沒有執行，再度懷疑是故意放水讓波波醫師過關，讓他不禁納悶「還是說真的如訊息講的，衛福部就是最大的內鬼？」

蘇一峰PO出疑似波波醫師爸媽群組對話截圖。圖／取自蘇一峰臉書
蘇一峰PO出疑似波波醫師爸媽群組對話截圖。圖／取自蘇一峰臉書

蘇一峰 衛福部 醫師

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