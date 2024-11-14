醫院工會籲修護病比公式 照護司：滾動式檢討

台大醫院與成大醫院企業工會代表今天舉行記者會，他們批評衛福部護病比數據造假，要求衛福部長邱泰源公開向全台護理師道歉，盡速修護病比公式，把過往數據回溯校正。

衛生福利部護理及健康照護司司長蔡淑鳳表示，醫院3班護病比標準3月才上路，且是經過與相關護理團體歷經7版本、6個月6次協商才衍生出來的計算公式，初步希望能在2年內讓人力達標，工會的聲音衛福部聽到了，未來會納入滾動式檢討中。

衛福部今年3月公告各層級醫院3班護病比標準，並規畫114至117年期間，連續4年投入新台幣百億元公務預算，開展「護理人力政策整備12項策略中長程計畫」各項措施。

台大醫院工會、成大醫院工會今天邀民眾黨立委陳昭姿及國民黨立委羅廷瑋在立法院舉行「護病比數據全面造假，衛福部還在裝聾作啞」記者會。

台大醫院企業工會秘書長邱宇弘表示，護理人力整備計畫是為了如何提高護病比、如何落實及入法，但台大及成大工會研究後發現，衛福部數據將隔離及安寧等特殊病床排除在外，護理師有照顧卻不被計入，部分不是主責護理師的護理師卻被計入，導致「分子低報，分母高報」，除下來的護病比的數據很好看，這不是灌水，是造假。

台大醫院企業工會理事長楊心慧指出，3班護病比入法是護理人力整備計畫之一，研究後卻發現，醫院交給衛福部的護病比數據，跟第一線護理人員的感受差距這麼大，因為沒有把隔離病房與安寧病房納入，但分配在全院各一般病房的隔離病室有132床，護理師都要照顧，卻不計入護病比，難道在衛福部眼裡這個病人是幽靈，花費的所有護理時數就是在做功德。

陳昭姿提到，填報數據應有稽核制度，計算方式應接近基層人員期待的標準，才能真實反映護理人員職場環境。很多人都追求名醫去某醫院看病，護理人員的照顧非常關鍵，決定了術後康復和復原的過程。

羅廷瑋強調，護理師不是無病呻吟，護理師面臨的福利及權益困境已進入加護病房，希望全國人民一同關注護理師權益問題。

對於工會團體訴求，衛生福利部護理及健康照護司司長蔡淑鳳下午接受媒體電訪說明，目前3班護病比標準適用對象為一般急性病房，因人數最多，所以才詳定不同層級醫院的人力標準，至於特殊病房因具有特殊性，人力配置依照醫療機構設置標準規範外，同時也會根據患者的嚴重程度不同調整，例如加護病房大部分是1比1、1比2。

有關全面篩除主責護理師以外的所有功能性人力，蔡淑鳳解釋，計算上已經排除行政人員、專科護理師、護理長等，護理人員只要屬於直接照顧病人、連續性1班1班者全都納入計算，分工部分尊重醫院自行運用。