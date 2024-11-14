台大合唱傳承60「呂紹嘉的合唱幻想」 今晚登場

台大合唱傳承六十「呂紹嘉的合唱幻想」音樂會今晚登場，由NSO國家交響樂團榮譽指揮呂紹嘉率團，與鋼琴家福間洸太朗、聲樂家林慈音、林蕭淳顄、陳禹、宮天平、張振文、葉展毓、台大校友合唱團等共同合作，政大商學院教授王儷玲也將登台合唱。

音樂會上半場演出布拉姆斯的《命運之歌》、貝多芬C小調合唱幻想曲，並世界首演羅揚在樂無界計畫的「一分鐘交響曲作曲」全新創作《新科技序曲-幻想編碼》。下半場獻上布拉姆斯的E小調第四號交響曲。聲樂指導謝欣容、合唱指導莊舜旭也攜手合作。

呂紹嘉回憶當年第一次指揮台大校友合唱團時，他還是指揮菜鳥；後來他擔任NSO音樂總監時，則曾與台大校友合唱團合作馬勒的《悲嘆之歌》，合唱團表現都非常精彩，令人印象深刻。

他盛讚，台大校友合唱團的朋友一直非常熱愛音樂，對台灣的合唱帶來了影響與貢獻，今晚音樂會獻上的布拉姆斯《命運之歌》雖然只有16分鐘，但曲子充滿戲劇性，對合唱團可說要求很高，但他相信合唱團會表現得很好。

他說，另如貝多芬的C小調合唱幻想曲也可算是鋼琴協奏曲，因為鋼琴的分量很重，但最後的獨唱跟合唱，會為曲子帶來非常輝煌的結尾。這次演出也安排了六位獨唱。

其他曲目方面，布拉姆斯E小調第四號交響曲是德奧音樂的重要傳承，音樂中有很深的情感與熱情。NSO指出，這場演出獲得台大校友合唱團冠名贊助，今年欣逢台大合唱團成立一甲子及台大校友合唱團成立20周年，台大校友合唱團期待藉這場音樂會回饋社會，繼續為傳承合唱之美而努力。