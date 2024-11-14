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高麗菜耕鋤不補助 11月上旬再亮超種紫燈

中央社／ 台北14日電

為遏止高麗菜超種致供過於求，引發價格崩盤耕鋤再動用補貼，農業部已停止補貼。但農糧署官網今天發布的最新數據顯示，11月上旬逾600萬株，達648.55萬株，10月以來第2次紫燈。

農業部長陳駿季昨天在立法院答詢時表示，針對高麗菜栽種量，農業部有空拍監測系統，超種時會告知農民已超種、不要再搶種；由於過去產區會期待價格不好時農業部執行耕鋤補助，現在達紫爆時，價格再跌落下去，農業部絕對不會補助耕鋤。

今年已3個颱風襲台，加上颱風天兔最快今天傍晚發布陸上警報，因此高麗菜零售價每顆持續在新台幣百元以上，價格好，10月以來，搶種平地高麗菜的情況延燒。

農業部農糧署監測公告的「113-114年甘藍育苗場售出情形一覽表」顯示，10月上、下旬亮紅燈（達540萬至600萬株，為警戒值），10月中旬達679.27萬株，已亮紫燈（達600萬株以上，為超種）；今天最新發布的11月上旬數據，第2度亮紫燈，達648.55萬株。

農糧署設置監控機制，當栽種量達警戒值亮紅燈時，會通知產地勿再搶種，以免超種外；近年農業部更已不再就蓄意超種導致崩盤，而需耕鋤時給予補貼。

農業部 農糧署 高麗菜

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