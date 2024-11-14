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「宇宙兄弟」角色原型 野口聰一出書揭太空日常

中央社／ 台北14日電

自稱「宇Tuber」、人氣漫畫「宇宙兄弟」角色原型，首位自拍太空漫步的太空人野口聰一推出著作「太空人都在做什麼？」書寫20多年太空工作經歷，幽默形容自己就是「終極的」遠距工作者。

野口聰一對台灣民眾來說也許並不陌生。因為他曾經3度從國際太空站（ISS）空拍台灣風景照片後，上傳社群平台X獲得熱烈回響。

1965年出生於日本神奈川縣的野口聰一，是日本太空研究開發機構JAXA太空人，擁有東京大學哲學博士，投入航太工作26年。他是首位在國際太空站停留344天的日本人，也是搭乘美國太空梭、蘇俄太空船、SpaceX太空船3種飛行器紀錄保持人之一，生涯共執行過4次艙外活動（太空漫步），並於2022年6月宣布退休。

根據木馬文化書訊，「太空人都在做什麼？」由野口聰一親自執筆，以第一人稱視角，從2020年11月搭乘SpaceX「乘龍號」載人1號的旅程開始，描繪太空飛行和太空站生活細節，讓讀者彷彿身歷其境。

在日新月異的科技發展下，野口聰一認為太空不再是遙不可及之處，在國際太空站裡的太空人，更像從事「終極的遠距工作」。而他也在書中細膩剖析太空生活需要面對的心理挑戰，強調同理心和心理支持重要性。

野口聰一在結語分享，COVID-19（新冠肺炎）肆虐全球之際，太空人也受到嚴密監視隔離，發射升空計畫與任務內容更是一再改變延期，當時為了維持對太空探索熱情，他也經歷一番掙扎。

然而，即使身處在這種時代，他與「乘龍號」載人1號成員還是決定要挑戰太空，且將太空船取名為堅韌（Resilience）。野口聰一指出，出於對新冠肺炎的恐懼，人們在物理疏遠過程中，不知不覺也疏遠了心理上的聯繫，但他認為人類的未來不應該誕生於孤立之中，而應該誕生於聯繫之中才對。

野口聰一表示，向太空挑戰，正是驅使人們的心走向更美好的未來，透過向大眾展示他們面對艱難目標時的姿態，盼將人們的「希望」延續到明天。如果讀者能對他們抱持的熱忱產生共鳴，並堅韌地跨越悲傷與壓抑的艱難時期，那他也會感到很幸福。

X 太空人 宇宙

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