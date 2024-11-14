鐘點看護移工試辦計畫上路 收費標準待評選

為滿足國內照顧需求人力，勞動部今天發布鐘點看護移工試辦計畫，讓民眾能自費向公益社團法人申請照顧人力，首年北、中、南將有各一單位試辦，但相關收費仍待評選而訂定。

台灣將邁入超高齡社會，國人長照需求倍增，除了運用居家服務、日間照顧、家庭托顧等長照服務外，國內也約有20萬個家庭聘僱外籍移工在家裡照顧長者等。

為讓民眾多一個照顧人力的選擇，勞動部今天正式發布「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，也就是鐘點移工計畫，正式宣布試辦計畫相關規定等。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國今天接受媒體聯訪指出，多元陪伴照顧服務試辦計畫是由公益財團法人及社團法人聘用外籍看護，受理民眾申請後，派遣移工進到申請者家庭提供看護，民眾若有短期照顧需求都可以自費向試辦單位提出申請。

蘇裕國說，依據規定，試辦單位必須是依法設立或登記滿五年財團法人或非營利社團法人，提供服務的項目包含提供服務對象基本日常生活照顧、陪同外出、陪同就醫、安全陪伴等；申請對象資格條件則包含有身心障礙證明手冊、重大傷病資格或者有就醫術後診斷紀錄、符合聘請移工資格以及經過長照評估屬長期照顧需要等級第二級至第八級等。

蘇裕國指出，民眾申請服務的時數為每次至少4小時，若是全日型24小時則必須包含10小時休息時數，而服務收費標準等，則待試辦單位提出試辦計畫後，將由勞動部組成的評選小組來進行評選。

蘇裕國表示，勞動部預計明天舉行試辦單位說明會，後續也會公告開放試辦單位申請期間，預計首年北、中、南都至少各一單位試辦，每個單位約聘10名外籍看護工。