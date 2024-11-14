肺阻塞無法根治且增4.4倍心血管風險 專家籲打疫苗保護

一名62歲肺阻塞病人，平常有咳、痰、喘症狀，某日夜咳不止且無法呼吸，家人連忙送急診治療，幸好從鬼門關救回。沒想到，一個月內又發生急性心肌梗塞險送命。台灣胸腔暨重症加護醫學會公共事務組委員柯信國指出，肺阻塞（COPD）早期多無明顯症狀，經過長時間的呼吸道發炎反應，會提高其他疾病感染機率。

柯信國說，肺阻塞是一種慢性疾病，且無法根治。肺阻塞病人正面臨高死亡率、高住院率、高惡化率、高共病率的「四高危機」，應從提升疾病診斷與照護品質著手改善，避免變成嚴重肺阻塞，讓病程進入呼吸衰竭。肺阻塞應該邁向優化治療品質階段，從疫苗、戒菸、營養、復健等多方面照護介入，降低四高風險。

台灣胸腔暨重症加護醫學會特別進行全台12家醫院、共1,051名肺阻塞病人進行最新的「台灣肺阻塞風險暨照護普查」，結果顯示，有肺阻塞惡化史及其他高風險因子的病人，包含明顯呼吸道症狀、頻繁咳痰、心血管共病等，病情再次惡化的機率為低風險病患的9倍。另外，心血管共病者風險也增加4.4倍，顯示肺阻塞不只是呼吸問題。

肺阻塞及心血管疾病雖然是二個不同系統的疾病，其共同危險因子「吸菸」會加重原本的胸腔問題及心臟病。台灣胸腔暨重症加護醫學會秘書長周昆達指出，咳、痰、喘甚至胸悶等症狀全部混在一起時，許多人會以為只是感冒、氣喘或其他呼吸道疾病，忽略心肺發出的警訊，等到罹患肺阻塞疾病時，已經錯失黃金治療期。

周昆達說，這份普查資料也分析戒菸與施打疫苗的重要性，從未吸菸相較已戒菸、持續吸菸的肺阻塞病人，惡化風險下降29%，接種疫苗比未接種疫苗的病人，中重度惡化風險降低了13%。建議吸菸、65歲以上長輩，每年施打流感及肺炎鏈球菌疫苗，減少肺阻塞急性發作。

國健署副署長賈淑麗表示，慢性下呼吸道疾病為國人十大死因第9位，其中，有超過90%的肺阻塞病人與吸菸或二手菸有關。以112的的死亡統計數字來看，

包含慢性下呼吸道疾病、肺癌、肺炎的死亡人數共33,214人，慢性下呼吸道疾病長年位居國人十大死因之一，最主要的原因就是長期的吸菸習慣，包含二手菸、三手菸危害。