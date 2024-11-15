HYUNDAI創新的設計開創全新的駕馭體驗

HYUNDAI汽車以人類生活體驗為核心，不斷探索車輛移動設備的新方案。不僅限於提供基本的代步功能，更希望讓消費者在移動的過程中享受每一刻，體驗到移動的樂趣。隨著EV電動車和Hybrid油電車逐漸成為現代生活的新選擇，HYUNDAI汽車利用全球領先的新能源科技，以創新的設計開創全新的駕馭體驗，打破傳統思維，賦予移動生活新的美學和樂趣。

圖／HYUNDAI 提供

SANTA FE作為豪華全域的大改款LSUV頂級油電，具備尊榮的配備、頂級的安全性和卓越的空間表現，搭載渦輪油電動力，完美平衡城市生活與戶外探險，為消費者的生活體驗創造無限可能。而以電動車為核心的KONA Electric，採用「EV-first」設計理念，結合綠能、高效能及先進技術，開創出車壇首屈一指的電動出行體驗。這些車款不僅展示了HYUNDAI對環保的承諾，還滿足了現代消費者對於高效和智能出行的期待。

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此外，HYUNDAI汽車在台銷售不斷提升，2024年正式躍升非豪華品牌第三大，在豐富新車產品線的同時，也不斷開設新據點搶攻商用車市場。為提供新北地區車主更優質的服務，於五股交通樞紐的新五路上開設全新商用車五股展示中心，鄰近台64線、65線快速道路，擁有便捷的交通優勢，擴大保修服務量能。依據HYUNDAI 原廠GDSI標準規劃設立的全新五股商用車展間中心為HYUNDAI汽車全台第10間商用車服務據點，為品牌商車STARIA、Porter小霸王、QT500大霸王專售展示中心，展間內特設挑高展車區，讓頭家能不受壓迫舒適賞車。

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【HYUNDAI新北五股商用車展示暨服務中心】

地址：24864新北市五股區新五路三段97-1號

展示中心：02 2686 9988

營業時間：星期一~星期日8:30~21:00