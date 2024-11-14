黃翊工作室＋最新創作《墨》在美巡演 以舞作展現董陽孜書法的生命力

黃翊工作室《墨》演出暨技術團隊於紐約林肯中心舞台合影。 圖／黃翊工作室 提供

舞台宛如巨大舖陳的紙，舞者抬手、轉身、掃腿間，與光影交織、與機器人互動，如揮筆、如流墨，恣意揮灑。這是台灣舞蹈團隊黃翊工作室＋的最新創作《墨》，以舞蹈轉譯書法藝術家董陽孜凝鍊的字，展現書法的力量與舞蹈的詩意。

《墨》是編舞家黃翊繼2009年《流魚》之後，動用13位舞者及機器人「庫卡」的舞蹈新作，已於11月2日及3日在紐約林肯中心國際首演，全場滿座，觀眾反應熱烈，也贏得藝術界的關注，獲美國《紐約時報》、藝文期刊《BOMB》及高古軒藝廊季刊等多家重要媒體報導，盛讚作品成功結合書法與前衛科技，創造出極具詩意的視覺效果。

黃翊工作室《墨》於林肯中心彩排。 圖／黃翊工作室 提供

《墨》完成於疫情期間，但早在10年前，董陽孜就透過當時的兩廳院藝術總監李惠美邀請黃翊將書法應用在舞蹈上。黃翊說，當時自己未滿30歲，自覺還不夠成熟，但經過這10年的沉澱，加上浮空投影等技術的進步，終於能交出一張自認能符合董陽孜期待的作品。黃翊說：「希望能讓更多國家的人看到書法的文字藝術之美。」

黃翊以董陽孜的書法作品《無聲的樂章》系列出發，擷取書法家揮毫時傾注於筆鋒的情緒，一筆筆拆解，再編排組合出具韻律性、音樂節奏的流動感，文字線條被轉換成瞬變的影像。

舞作中的庫卡機器人，手持長棍如墨筆般，舞者以身體為筆觸與機器人合舞，流暢且精密地交織，透過影像在空間中畫出書法家筆觸中的飛白、濃淡，呈現筆力萬鈞下流動的生命力。

黃翊也邀請日本重量級音像藝術家黑川良一合作，為《墨》創作的音像藝術中，將平面書法轉譯為動態光影，半透明的浮空投影幕上，書法的線條筆觸與舞者的形體疊合，搭配電子聲響與當代音樂，以及當代作曲家蓋布瑞爾．普羅高菲夫（Gabriel Prokofiev）的唱盤與樂隊協奏曲（Concerto for Turntables & Orchestra），展現運墨間的細緻與張狂，帶給觀眾獨特的視覺美感和強烈的聽覺體驗。

三位藝術家跨界合作，《墨》結合視覺藝術、表演藝術及科技，運用科技，將傳統之美帶到新世代與世界眼前。經紀人葉怡君表示：「《墨》不只是一支舞作，更像是在美術館中體驗新的藝術形式。」

「黃翊工作室＋」已有《黃翊與庫卡》、《長路》、《地平面以下》、《小螞蟻與機器人：遊牧咖啡館》等作品巧妙運用科技元素，此次《墨》獲文化部、駐紐約臺北文化中心、駐洛杉磯辦事處臺灣書院、駐休士頓辦事處臺灣書院，以及駐美國代表處臺灣書院的共同支持，於今年10月起展開為期六周的美國巡演，在七大場館進行共12場公開演出。繼第四站紐約林肯中心後，將繼續前往德州、北卡羅萊納州以及邁阿密演出。

＊本文為與國家文化藝術基金會「藝術未來行動專案」合作企劃