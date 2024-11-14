偽造車牌多 交部修法最高罰鍰增至3.6萬、車輛沒入銷毀

偽造車牌影響治安、交通安全事件層出不窮。交通部今宣布，將針對道路交通管理處罰條例第12條、第85條進行修法，包括比照危險駕駛提高最高罰鍰至3萬6000元，並當場沒入車輛銷毀、增訂併罰汽車駕駛人併同處罰等，後續會盡速呈報行政院，並交由立法院審議，盼這個會期送至立法院，通過後就能盡快實施。

交通部公共運輸及監理司長林福山表示，已邀集法務部、地方政府等單位討論，此次修法重點為，現行最高罰鍰為1萬800元，將來比照危險駕駛提高至3萬6000元，並當場移置保管車輛；明訂使用偽變造或矇領牌照及未懸掛號牌情形者，均按最高額處罰3萬6000元；增訂偽變造或矇領牌照直接沒入車輛；增訂併罰汽車駕駛人，與汽車所有人以相同處罰。

交通部指出，2021年至2023年每年依序有95件、169件、251件偽造車牌，平均每年約171件、每月約14件，今年截至目前已有1012件，併同溯源查緝以刑法移送共859件、896人，8月最高更有219件，9月181件、10月137件已有下降。進一步分析，偽造車牌中有80%是吊扣、吊銷及報廢車輛，16%涉及犯罪嫌疑。

對於偽造車牌暴增是否與超速等違規行為導致吊扣銷車輛數量增多，林福山指出，吊扣牌照行為非常多，交通部立場是，無論是駕駛行為跟車輛管理都要遵守規定。

林福山表示，公路局已與內政部警政署、財政部關務署、數位發展部、經濟部國際貿易署等單位從「不敢賣、買不到、不敢用」三方向積極展開各項防制作為。公路局已與財政部關務署、內政部警政署建立進口貨物查核通報機制，已查獲3件進口偽造號牌，由警察機關進一步溯源偵辦將輸入銷售者移送法辦。

另外，在網路銷售資訊部分，公路局已經建立網路平台巡查程式並持續巡查追蹤，查獲案件即通知業者下架，並移送警察機關偵辦。數位發展部已與臉書、Line、Youtube、抖音等社群平台業者建立通報下架窗口，蝦皮、雅虎、露天等網購平台業者皆配合全面下架，已下架46件。

林福山也說，公路監理機關持續利用異常通行資料建立疑似偽造號牌灰名單，與警察、停管機關合作，將該灰名單及不得上路的車輛資訊，提供警察機關納入AI巡防系統查緝。