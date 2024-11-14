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化妝品 鍋具 家具塗層…PFAS無所不在 台大證實誘發脂肪肝

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大公衛學院食品安全與健康研究所助理教授羅宇軒（中）近期一項研究，證實環境中的全多氟碳化物（PFAS），以影響膽固醇合成、脂質儲存等方式，誘發民眾罹患脂肪肝。記者林琮恩／攝影
台大公衛學院食品安全與健康研究所助理教授羅宇軒（中）近期一項研究，證實環境中的全多氟碳化物（PFAS），以影響膽固醇合成、脂質儲存等方式，誘發民眾罹患脂肪肝。記者林琮恩／攝影

國人過重及肥胖比率超過5成，醫界也將肝癌防治重點由病毒性肝炎轉向脂肪肝。台大公衛學院食品安全與健康研究所助理教授羅宇軒近期一項研究，以不使用動物實驗的新興替代測試方法（NAMs）進行毒物分析，證實環境中的全多氟碳化物（PFAS），以影響膽固醇合成、脂質儲存等方式，誘發民眾罹患脂肪肝。

「PFAS在生活中隨處可見。」羅宇軒表示，在化妝品、鐵氟龍鍋具、食品包裝、家具保護塗層、消防用泡沫等，均可能含有PFAS，美國環保署化學物質名冊中，共存在1萬4千餘種與PFAS類物質，過去學界雖已知長期暴露可能引起人體危害，包括干擾甲狀腺素、內分泌等，但其對體內毒性與肝臟脂肪堆積的影響，有待證實。

國衛院國家環境醫學研究所研究員林嬪嬪說，PFAS類物質受到國際重視，上月行政院已公布PFAS管理行動計畫，不過，PFAS類物質非常多種，若以動物實驗方式分析，每一種物質就要耗費2年時間，未來透過新興替代測試方法，可加快研究速度，讓政府知道哪些物質必須優先關注。

事實上，已知PFAS物質超過萬種，其中可溶解的PFAS物質共450種，美國環保署以新興替代方法測試過的項目共150種，而國際癌症機構評估過的PFAS則僅有2種。羅宇軒表示，由此可見PFAS引起毒性的研究與數據，仍存在缺口。研究團隊結合影響分析等多項新興替代測試方法，包括轉錄體學、高內涵影像分析等，找出PFAS的人體危害。

羅宇軒說，團隊發現PFAS主要透過影響脂質運輸與儲存，抑制膽固醇合成的方式，誘發脂肪肝，且其導致脂肪肝的效應，與化學結構相關，在有限資源的情況下，建議優先管理具「硫氮原子結構」、「飽和碳氟健」、「長碳鏈」的PFAS。

團隊另一項研究，透過新北市衛生局採集的食品、肉品、蛋品及海鮮等，分析其中較常見的三、四百種危害物質含量，並整合國衛院國家攝食資料庫，藉由高通量體學分析，了解民眾暴露情況，列出政府應優先管理的物質，包括四環黴素類抗生素與環境用藥普芬尼。羅宇軒說，這些物質恐干擾民眾內分泌，影響體內雌激素、雄激素等分泌。

團隊 脂肪肝

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