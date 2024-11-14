66歲男退休症候群上身？倦怠痠痛檢查出骨髓瘤細胞大增

66歲林姓男子退休後失去生活動力，不愛動也飲食不規律，只感到越來越沒精神，常全身痠痛，家人以為是無病呻吟的退休症候群，卻在糖尿病定期檢查時驗出多發性骨髓瘤，目前只能積極治療。

衛福部彰化醫院腎臟內科醫師張淑鈺今表示，林男擔任工廠中階主管，40幾歲罹患糖尿病，幸好透過服藥控制血糖穩定，他的家人告訴醫護，林男退休後失去重心，常賴床不愛外出走動，飲食不規律也不節制，最愛的食物是爌肉飯，退休不到半年血糖失控引發腎臟病變，每周洗腎3天。

張淑鈺說，林男洗腎後幾個月，開始精神萎靡，醫護懷疑是否營養不良，林男卻自稱吃爌肉飯等美食很營養，只是疲倦，有時腰痠背痛，家人認為是退休症候群，醫護覺得不對勁，安排林男抽血檢驗，發現白蛋白與全蛋白的比例過低，進一步確認他體內漿細胞大量增生，這些不正常增生的漿細胞稱為骨髓瘤細胞，骨髓瘤細胞會蔓延到別的骨頭並形成多個腫瘤，稱作多發性骨髓瘤。

張淑鈺指出，多發性骨髓瘤是一種漿細胞癌，與白血病、淋巴瘤一樣屬於血癌，好發年齡50至70歲，男性多於女性，常見症狀是骨頭痛、疲倦、體重減輕、噁心，目前臨床不清楚漿細胞出現癌變的原因；雖然不能斷定林男如果沒退休就不會發生，但很多個案確實在退休後加重病情或衍生其它疾病，而且與作息不規律有關，值得退休人士深思。