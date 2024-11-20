居家裝潢必修顯學 裝潢中不可或缺的秘密武器

變頻冷暖空調多工合一，美觀又省空間。 圖／Panasonic提供

近年房市走向以中小坪數精品小宅為最主要的趨勢，消費者受限於空間與預算考量，通常會偏向簡單、簡約風格外，整體裝潢重點會更著重在空間坪效的發揮。伯明翰室內裝修設計公司負責人Ally表示：「創造舒適的環境，將視覺空間極大化，是目前室內設計師顯學，尤其是大型電器的挑選上如果能夠以多工處理，將會大大增加設計彈性，並創造出令人稱羨的精緻居家美學。」

設計師Ally分享，一般與屋主討論溝通設計時，一定會先從家庭人口、生活/工作型態、是否有特殊需求開始著手，便利性的考量必需擺在設計之前，預先設想好空間動線、生活機能，之後才會開始討論風格、材質等細節。而近期最明顯的趨勢就是，家中的必備家電越來越多，且更注重智慧功能，卻希望可以將家電以隱藏並融入在居家空間中，讓整體視覺更有一致性。

精緻小宅趨勢下，消費者都希望能將各式家電透過設計隱藏並融入於居家空間，讓整體視覺更有一致性。 圖／伯明翰室內裝修設計公司提供

大型家電因為牽涉到電力迴路、管線安排，絕對是在設計之前就要先想好需求的項目，其中空調尤其重要，近年極端氣候影響，四季變化變得紊亂，冬天溫差變化更大。設計師Ally表示，現在大多數屋主都有概念一定要選擇變頻冷暖空調，不僅舒適、省季節家電換季收納的問題。

市面上冷暖氣機種類眾多，設計師Ally通常在與屋主討論這類大型家電時，考量到大型家電的使用年限普遍較長，所以會以後勤支援為考量，再來就是省電與否，像是國內知名大廠Panasonic今年所訴求的「史上最省電*」空調，就是她最常與屋主討論到的選擇。超越國家新1級能效標準的省電效能的加持下，四季都可以放心使用，不怕傷荷包，加上外型簡潔美觀，是十分好融入精品小宅的必備電器。

設計師Ally特別推薦選擇Panasonic變頻冷暖空調，不但省電，又能節省收納空間，是十分容易融入精品小宅的必備電器。 圖／Panasonic提供

Panasonic變頻冷暖空調能夠做到極佳省電效果，是因為搭載了許多節能科技，像是「動向感應功能」，主動偵測室內人的活動位置，調節氣流及分流風量，走到哪風就吹到哪，省掉不必要的浪費，讓家中每個人都能享受到最舒適的環境，同時透過「AI控頻制御系統」，用最少電力取得最好的冷暖效果，冬天使用時暖房效率高又舒適，長時間使用下來，電費絕對比一般電暖氣少了一大截。

Panasonic變頻冷暖空調透過能動向偵測的智慧節能科技，能更有效調節溫度，讓在家中每個人都能享受到舒適的空調，達到節能省電的最佳效果。 圖／Panasonic提供

此外，Panasonic更因應台灣全年潮濕容易發霉的環境，並針對消費者特別關注的機體潔淨需求，研發出每次開機就會先自動清潔機內的「自體淨」功能，待機時還有業界首創*的24小時防霉監控功能，能主動偵測溫濕度、自動釋放nanoe™ X並送風乾燥，自動啟動抑菌防霉行程，保持機內乾燥，避免黴菌滋生及異味產生，真正達到「開機全室淨化、關機全機防霉」，最重要的是，這項監控功能1年耗費不到6度電，電費最多約30元*，保護機體的同時也能讓居家環境維持最佳狀態。

Panasonic首創*的24小時防霉監控機能，真正達到「開機全室淨化、關機全機防霉」。 圖／Panasonic提供

設計師Ally觀察，疫情後最大的改變是消費者更加注重室內空氣品質，尤其有孩子的家庭，對呼吸健康也都特別重視。在Panasonic眾多新科技加持下，不管是暖房舒適省電、冷房更是快速降溫，再加上日本獨家nanoe™ X健康科技，能有效降低PM2.5並抑制病毒，一機抵多機，讓努力存下買房資金的消費者能夠以最精省的費用享受舒適生活，搭配24小時防霉監控、超靜音舒眠科技加乘，不僅消費者用得開心住得舒適，對室內設計師來說也是裝潢時的空調建議首選。

Panasonic不管是暖房舒適省電、冷房更是快速降溫，一機抵多機。 圖／聯合線上提供

伯明翰室內裝修設計公司負責人Ally。 圖／聯合線上提供

*詳細商品內容請參閱型錄或官網。

現在購買Panasonic家用空調指定冷暖機種，最高省12000元！

https://www.panasonic.com/tw/consumer/news/202410-airsp.html