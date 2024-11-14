悼念交通事故死者 行人零死亡推動聯盟17日辦守夜活動

聯合國為表示重視交通安全，及悼念因交通而傷亡者，特別制定「世界交通事故受害者紀念日」，向世界各地緬懷交通傷亡，紀念受害者，並提醒防止悲劇重演。行人零死亡推動聯盟今宣布，將於11月17日紀念日當天晚間7點至9點於台北市中正區濟南路舉行「零死亡紀念日：守望微光」守夜活動響應。

行人零死亡推動聯盟表示，台灣平均每天有8人死於交通事故，每個人都有可能是交通暴力的受害者，今年選11月17日世界紀念日，向每年在台灣近3千名交通死亡者獻上誠摯的哀悼，也將零死亡願景持續向前推進，要求主管機關做出具體改革回應人民的聲音。

行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧表示，台灣平均交通死亡人數遠高於鄰國，其肇因於錯誤的交通政策，而其中又以缺乏安全完善的交通工程設計為最大禍因。 即使賴清德總統在國家演說多次提及改善行人安全，行政院也在去年提出行人安全計畫綱領，但仍十分緩慢，甚至還會出現比原先更危險的錯誤設計，都源自於長期的積非成是。

陳愷寧指出，賴政府宣示2030年行人死亡人數能夠減少50%，新任交通部長陳世凱則說「希望今年行人意外死亡人數能減少7%」，然而回望今年交通部公布的行人死傷1至8月共228人，不僅並未減少，甚至比去年多了2.7%，顯見兩人均未達成政治承諾，更應積極檢討改善改善交通政策。

陳愷寧也說，希望中央能夠訂出完整的規範，而且要有強而有力的政策工具督促地方落實，才不會造成目前「因地制宜」的各種亂象。透過11月17日舉行的燭光守夜，希望能讓各界重視台灣的交通問題，讓政府正視這些無辜的性命。

台灣機車路權促進會理事羅宜表示，台灣一年交通死傷人數近3000人，其中機車就占近2千人，沒有正確的道路規劃與交通教育，機車用路人永遠不會有一條安全回家的路，也勿再將交通事故的成因，歸咎到特定車種的用路人。

他指出，台灣機車路權促進會長期以來向中央與地方政府遊說、抗議，要求儘快取消內側車道禁行機車，不要讓機車只能走充滿違規停車且車流交織混亂的外側車道，雖近年來略有改善，仍不夠全面。此外，強制兩段式左轉更是長期用路人詬病，呼籲民眾一起參加守夜活動，讓更多人看見弱勢用路人的需求。