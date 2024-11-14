快訊

獨／工作輕鬆又高薪？里民赴泰國工作被轉賣緬甸3次 返台仍心有餘悸

因川普當選不安…貝佐斯33歲員工崩潰砍死父 微笑拍手全身血遭逮

獨／喪屍煙彈改列二級毒品 醫師、刑警分析未來影響

聽新聞
0:00 / 0:00

重訓+高蛋白飲食=NG護腎運動 醫：每天一事避免洗腎

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
台灣洗腎人口破9萬人，位居全球前三名，且加上高齡化社會，未來腎臟疾病患者可預期會愈來愈多。本報資料照片
台灣洗腎人口破9萬人，位居全球前三名，且加上高齡化社會，未來腎臟疾病患者可預期會愈來愈多。本報資料照片

高油、高鹽飲食，加上作息不正常，都可能傷害腎臟健康。一名診斷為腎臟病第三期的男子，見到健檢報告紅字，開始積極運動養腎，但他只做重訓，且為了長肌肉採高蛋白飲食，醫師告知此為「NG運動」，高蛋白飲食加重腎臟負擔，重訓難達到全身血液循環，建議腎臟病患者應採取有氧運動，每天20分鐘可達護腎效果，延遲洗腎時機。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，台灣洗腎人口破9萬人，位居全球前三名，且加上高齡化社會，未來腎臟疾病患者可預期會愈來愈多。慢性腎臟病分為五期，第一期為早期、第五期是腎功能耗損最嚴重者，進入洗腎皆為第五期患者。避免進入到洗腎階段，坊間很多「護腎心法」，最有效的方式僅有三個：藥物及飲食控制、規律作息、規律運動。

護腎最佳運動為「有氧運動」，顏宗海表示，肝臟與腎臟都是血管密集器官，血液循環能幫助器官代謝物質，有氧運動屬於全身性運動，大幅增加血液循環，不只對腎臟好，對於其他的身體功能也是利多。

腎臟病友運動千萬要適量，不能「過量」，過度有氧運動，可能造成橫紋肌溶解症，橫紋肌極速損傷，讓肌肉的蛋白質及肌球蛋白滲漏，過程中會代謝出具有腎毒性的物質，反而會增加腎臟的負擔。

同理，腎臟病友也不建議重訓，重訓難以像有氧運動有全身血液循環效果，且容易過量運動，加上重訓者大多希望「增肌」，採取高蛋白飲食，高蛋白就對腎臟是負擔，如果腎功能已經不佳，恐適得其反。

顏宗海表示，建議腎臟病友少吃高磷食物，如泡麵、餅乾、飲料，磷由腎臟代謝，腎功能不佳，磷會堆積在腎臟內，容易導致高血磷症，初期會有皮膚癢、骨頭痠痛等症狀，長期容易導致血管鈣化，增加中風機率。

根據統計，最容易導致洗腎疾病，依序為糖尿病，高血壓、慢性腎絲球腎炎、多囊腎以及腎結石。顏宗海表示，高齡化社會，高血糖、高血脂、高血壓的患者會愈來愈多，也讓腎病候選人增加，呼籲國人對於飲食以及生活作息得多加關注，規律運動也應納入日常的習慣中。

腎臟病 運動

延伸閱讀

桃園環科園區冒大量黃棕色氣體 醫師疾呼：無解毒劑且最重恐致死

澎湖海膽重金屬「鎘」超標 毒物專家：骨腎肺恐出問題

常吸食「喪屍煙彈」 醫師警告：注意力渙散且智力變低

過期茶葉還能沖泡？顏宗海：若微生物增生恐急性腸胃炎

相關新聞

高薪還想走？他不解50歲姑丈年收300萬喊退休 網：不是你能承受的

有一名網友在臉書社團「匿名公社」上發文表示，他的姑丈50多歲在竹科當主管，月薪20萬，日前家聚時竟然說出有「想要離職」的念頭，讓原PO頗為驚呀！想知道在高位高薪的人，真的會那麼容易就想要離開工作崗位？只聽過低薪讓人想離職，沒聽過高薪也會想離開的新聞。貼文一出，引發網友熱議，紛紛感嘆：「壓力山大！絕非一般行業可想像了。」

滑手機恐讓你口臭又顯老！長時間「面無表情」 當心臉部肌肉萎縮

現代人手機不離身，平時無論是要用通訊軟體談公事，還是休閒放空看影片，總是會滑手機滑個不停。然而長時間使用手機，卻可能對身體帶來負擔，甚至會影響臉部肌肉，讓自己看起來變得更蒼老。

天兔逼近氣象署傍晚5:30分發陸警 16日清晨中心恐通過台灣南端陸地

中央氣象署簡任技正伍婉華下午指出，預估傍晚5時30分針對天兔颱風發布陸警，首波警戒範圍為恆春半島。

化妝品 鍋具 家具塗層…PFAS無所不在 台大證實誘發脂肪肝

國人過重及肥胖比率超過5成，醫界也將肝癌防治重點由病毒性肝炎轉向脂肪肝。台大公衛學院食品安全與健康研究所助理教授羅宇軒近...

66歲男退休症候群上身？倦怠痠痛檢查出骨髓瘤細胞大增

66歲林姓男子退休後失去生活動力，不愛動也飲食不規律，只感到越來越沒精神，常全身痠痛，家人以為是無病呻吟的退休症候群，卻...

悼念交通事故死者 行人零死亡推動聯盟17日辦守夜活動

聯合國為表示重視交通安全，及悼念因交通而傷亡者，特別制定「世界交通事故受害者紀念日」，向世界各地緬懷交通傷亡，紀念受害者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。