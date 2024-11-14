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影／指護病比造假？醫院工會要求立即修正護病比公式

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
立委羅廷瑋（左）、陳昭姿（右）、台大醫院企業工會理事長楊心慧（左二）、成大醫院企業工會理事長蔡婷婷（右二）等，上午在立法院舉行「護病比數據全面造假 衛福部還在裝聾作啞」記者會，表示衛福部長邱泰源應向全台護理人員公開道歉承認藉由造假護病比公式踐踏護理人員辛勞付出。記者曾學仁／攝影
立委羅廷瑋（左）、陳昭姿（右）、台大醫院企業工會理事長楊心慧（左二）、成大醫院企業工會理事長蔡婷婷（右二）等，上午在立法院舉行「護病比數據全面造假 衛福部還在裝聾作啞」記者會，表示衛福部長邱泰源應向全台護理人員公開道歉承認藉由造假護病比公式踐踏護理人員辛勞付出。記者曾學仁／攝影

立委羅廷瑋、陳昭姿、台大醫院企業工會理事長楊心慧、成大醫院企業工會理事長蔡婷婷等，上午在立法院舉行「護病比數據全面造假 衛福部還在裝聾作啞」記者會

記者會中表示衛福部長邱泰源應向全台護理人員公開道歉承認藉由造假護病比公式踐踏護理人員辛勞付出、掩蓋人力短缺實質真相，立即修正護病比公式並回溯校正並應立即修正現行護病比公式，全面計入隔離及安寧等特殊病床，全面篩除主責護理師以外之所有功能性人力，經回溯校正後再重新公告，未達標病房應優先關床保障病人安全呼籲護理職場革新拒絕敷衍過水，衛福部、教育部、退輔會、軍醫局等國立醫院上級機關，應帶頭推動薪資結構透明化基層參與院內委員會、制定雙向考核機制，擴大員工心理諮商資源等，促進護理職場實質革新改善。

立委陳昭姿（右）、台大醫院企業工會理事長楊心慧（左二）、成大醫院企業工會理事長蔡婷婷（右二）等鏟午在立法院舉行「護病比數據全面造假 衛福部還在裝聾作啞」記者會，表示衛福部長邱泰源應向全台護理人員公開道歉承認藉由造假護病比公式踐踏護理人員辛勞付出。記者曾學仁／攝影
立委陳昭姿（右）、台大醫院企業工會理事長楊心慧（左二）、成大醫院企業工會理事長蔡婷婷（右二）等鏟午在立法院舉行「護病比數據全面造假 衛福部還在裝聾作啞」記者會，表示衛福部長邱泰源應向全台護理人員公開道歉承認藉由造假護病比公式踐踏護理人員辛勞付出。記者曾學仁／攝影

衛福部 記者會 護病比

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