快訊

阿里山福美吊橋木棧道斷1死4傷 家屬悲痛：將提國賠

獨／刑事警察局邀金融業開會 全面瞄準撤除社群平台非實名制廣告

嘿！庫克傲秀家中蘋果裝置獨缺它 網笑翻又被對手吐槽：連自家人都不挺

聽新聞
0:00 / 0:00

新北發熱衣稽查12件11件不符規定 690元升溫效果大打折

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市消保官檢驗網售發熱衣，羽和暖宣稱可升溫16.8度、實際僅8.9度，升溫效果大打折，產品已下架。圖／消保官提供、網路翻攝
新北市消保官檢驗網售發熱衣，羽和暖宣稱可升溫16.8度、實際僅8.9度，升溫效果大打折，產品已下架。圖／消保官提供、網路翻攝

時過立冬氣溫將逐漸下降，新北市消保官檢驗網售12款發熱衣，其中11款商品標示不符，其中單價高達690元的羽和暖宣稱可升溫16.8度、實際僅8.9度，升溫效果大打折。消保官提醒選購及使用發熱衣時，應注意廠商名稱、服飾規格標示、檢測證書等，才能買到真正質優發熱衣。

消保官今發布12件發熱衣檢驗結果表示，12件購樣檢驗商品均確實具有發熱性能，但實測溫升落差甚大，且各品牌價格也有很大差異。檢測結果有2件檢測結果與網頁呈現方式不一致、4件實測溫升比標榜溫升為低、及4件標榜吸濕放熱之發熱衣升溫值未達產業標準，另有11件商品中文標示不符規定。

主任消保官王治宇指出，經全國公證檢測結果12件樣品，有2件檢測蓄熱保暖結果與網頁不一致、4件檢出溫升值比標榜的為低，及4件標榜吸濕放熱效果之發熱衣平均及最高升溫值未達產業標準，發熱效果令人存疑，已請業者依消費者保護法重新提供消費者充分與正確資訊。

另經發局依據商品標示法及服飾標示基準進行標示查核，11件樣品之商品標示不符，包括無標示生產國別、尺寸或尺碼、纖維成分或填充物成分及洗燙處理方法等。消保官已請發熱檢測不符合製造廠商先行下架，並由經發局依商品標示法及相關規定進行查處輔導改正。

消保官提醒選購及使用發熱衣時，應注意選購時應檢視負責廠商的名稱及地址、服飾規格等各項標示是否清楚，避免購買來路不明或標示不清商品。其次應檢視商品是否附有檢測驗證的證書，先了解發熱纖維材質的基本原理並依照說明使用，才能買到真正質優實穿的發熱衣。

新北市消保官今發布12件發熱衣檢驗結果。記者李定宇／攝影
新北市消保官今發布12件發熱衣檢驗結果。記者李定宇／攝影
新北市消保官今發布12件發熱衣檢驗結果。記者李定宇／攝影
新北市消保官今發布12件發熱衣檢驗結果。記者李定宇／攝影

消保官 發熱衣

延伸閱讀

獨／腸病毒停課之亂有解？新北擬畫「次行政區」減影響範圍

鼓勵年輕父母生育 新北好孕專車114年起取消排富

又是小動物？新北深坑3里停電 區長：台電全力排除中

新北蘆洲某婦科醫師遭控性侵 檢認正當診療不起訴

相關新聞

高薪還想走？他不解50歲姑丈年收300萬喊退休 網：不是你能承受的

有一名網友在臉書社團「匿名公社」上發文表示，他的姑丈50多歲在竹科當主管，月薪20萬，日前家聚時竟然說出有「想要離職」的念頭，讓原PO頗為驚呀！想知道在高位高薪的人，真的會那麼容易就想要離開工作崗位？只聽過低薪讓人想離職，沒聽過高薪也會想離開的新聞。貼文一出，引發網友熱議，紛紛感嘆：「壓力山大！絕非一般行業可想像了。」

滑手機恐讓你口臭又顯老！長時間「面無表情」 當心臉部肌肉萎縮

現代人手機不離身，平時無論是要用通訊軟體談公事，還是休閒放空看影片，總是會滑手機滑個不停。然而長時間使用手機，卻可能對身體帶來負擔，甚至會影響臉部肌肉，讓自己看起來變得更蒼老。

重訓+高蛋白飲食=NG護腎運動 醫：每天一事避免洗腎

高油、高鹽飲食，加上作息不正常，都可能傷害腎臟健康。一名診斷為腎臟病第三期的男子，見到健檢報告紅字，開始積極運動養腎，但...

影／指護病比造假？醫院工會要求立即修正護病比公式

立委羅廷瑋、陳昭姿、台大醫院企業工會理事長楊心慧、成大醫院企業工會理事長蔡婷婷等，上午在立法院舉行「護病比數據全面造假 ...

特定對象住宿場所落日條款明年到期傳擬修法再延 全國旅館公會反對

觀光條例修法對國軍英雄館、教師會館、青年活動中心、香客大樓等特定對象住宿場所，訂10年落日條款，明年到期，各地國軍英雄館...

新北發熱衣稽查12件11件不符規定 690元升溫效果大打折

時過立冬氣溫將逐漸下降，新北市消保官檢驗網售12款發熱衣，其中11款商品標示不符，其中單價高達690元的羽和暖宣稱可升溫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。