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新北發熱衣稽查12件11件不符規定 690元升溫效果大打折
時過立冬氣溫將逐漸下降，新北市消保官檢驗網售12款發熱衣，其中11款商品標示不符，其中單價高達690元的羽和暖宣稱可升溫16.8度、實際僅8.9度，升溫效果大打折。消保官提醒選購及使用發熱衣時，應注意廠商名稱、服飾規格標示、檢測證書等，才能買到真正質優發熱衣。
消保官今發布12件發熱衣檢驗結果表示，12件購樣檢驗商品均確實具有發熱性能，但實測溫升落差甚大，且各品牌價格也有很大差異。檢測結果有2件檢測結果與網頁呈現方式不一致、4件實測溫升比標榜溫升為低、及4件標榜吸濕放熱之發熱衣升溫值未達產業標準，另有11件商品中文標示不符規定。
主任消保官王治宇指出，經全國公證檢測結果12件樣品，有2件檢測蓄熱保暖結果與網頁不一致、4件檢出溫升值比標榜的為低，及4件標榜吸濕放熱效果之發熱衣平均及最高升溫值未達產業標準，發熱效果令人存疑，已請業者依消費者保護法重新提供消費者充分與正確資訊。
另經發局依據商品標示法及服飾標示基準進行標示查核，11件樣品之商品標示不符，包括無標示生產國別、尺寸或尺碼、纖維成分或填充物成分及洗燙處理方法等。消保官已請發熱檢測不符合製造廠商先行下架，並由經發局依商品標示法及相關規定進行查處輔導改正。
消保官提醒選購及使用發熱衣時，應注意選購時應檢視負責廠商的名稱及地址、服飾規格等各項標示是否清楚，避免購買來路不明或標示不清商品。其次應檢視商品是否附有檢測驗證的證書，先了解發熱纖維材質的基本原理並依照說明使用，才能買到真正質優實穿的發熱衣。
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