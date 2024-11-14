長庚連三年獲衛福部「綜合傑出獎」 持續深化醫療服務

衛福部日前表揚2024年度「醫療財團法人社研卓越獎」，長庚醫療財團法人榮獲「綜合傑出獎」殊榮，這是繼2022年及2023年連續獲獎後，再度獲得最高榮譽肯定。長庚決策委員會主委程文俊領獎時表示，長庚秉持初衷，堅守照護病人的責任，精益求精、回饋社會。

程文俊說，長庚自成立以來，遵循創辦人王永慶「不以營利為目的，從事醫療事業，促進社會公益福利」的精神，將醫療收入結餘投入研究發展、人才培訓、健康教育、醫療救濟、社區醫療服務。這六大領域也符合「醫療財團法人社研卓越獎」的核心，落實全人醫療照護。

在研究發展方面，長庚醫療財團法人於人工智能、精準醫療、環境醫學、社區醫學均有亮眼成績。AI研究透過與Nvidia技術合作強化AI運算能力，目前有14項自行開發的AI軟體應用於臨床。另建立癌症和罕見遺傳疾病臨床研究資料庫，並於藥物引起皮膚和肝損傷病人的研究中，實現個人化精準醫療。

長庚致力人才培育，推動模擬醫學教育及高階外科手術訓練，設立「模擬醫學教育訓練中心」，引進高擬真設備，由專業師資授課。建置全台首座最大規模的「手術技能暨訓練研發中心」，結合創新外科訓練模式，提供大體模擬手術課程。另進行達文西手術擬真訓練，並開辦一系列人工智慧醫療專班，培育相關研究人才。

另推動專科特色團體衛教及居家自我照顧指導、運用VR虛擬實境裝置於護理指導、智慧化口腔照護APP降低腦中風病人口乾及牙菌斑發生率、運用好孕APP孕產全期護理指導、兒童整合性衛教指導及養生文化村高齡體適能共六項活動，落實病人、家屬及一般民眾的健康教育。

在社區醫療方面，深耕社區並照顧偏鄉，除執行桃園復興區健康關懷計畫、雲林社區健康照護等，照顧醫院鄰近社區民眾健康。於各村里成立社區健康守護站，提供民眾健康篩檢、衛教講座、醫療諮詢等服務，穩定支援醫療資源不足之偏鄉衛生所醫師人力及舉辦社區活動。