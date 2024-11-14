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高薪還想走？他不解50歲姑丈年收300萬喊退休 網：不是你能承受的

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage

有一名網友在臉書社團「匿名公社」上發文表示，他的姑丈50多歲在竹科當主管，月薪20萬，日前家聚時竟然說出有「想要離職」的念頭，讓原PO頗為驚訝，想知道在高位高薪的人，真的會那麼容易就想要離開工作崗位？只聽過低薪讓人想離職，沒聽過高薪也會想離開的新聞。貼文一出，引發網友熱議，紛紛感嘆：「壓力山大！絕非一般行業可想像。」

原PO透露，他的姑丈在竹科是一名資深主管，雖然平時工作繁忙，每日回到家已晚上10點，現在連周六也得加班，但月領20萬還不含分紅、股票及簽約金等，算算年薪至少300萬。

原PO表示，不知道是姑丈體力不行了，還是另有生涯規劃，才會讓他萌生退休念頭，他真的很想知道位居高位、高薪的人，真的會那麼容易就被撼動得想要離開工作崗位嗎？他只聽過低薪讓人想逃走，倒沒聽過高薪會想退休的新聞，是否有網友能分享案例？

貼文一曝光立即引發熱議，不少網友紛紛表示「他賺多賺少其實跟你無關」、「別羨慕高科技賺得多，都是用生命在換錢的，壓力不是一般人可以體會的」、「人生不以工作為目的，工作是為了生存續命，既然賺夠了，何不去享受人生呢？」、「在竹科領那麼多錢，難道不需要背責任壓力嗎？說不定他已經有憂鬱症了，你卻只在乎他的錢」。

還有不少網友回應「記住一句話，賺得再多也要有命花」、「日本50歲以上過勞死的很多，如果身體健康有狀況，還是選擇退休吧，錢賺得再多也帶不走」、「錢在銀行人在天堂，爽到子孫買房購車出國遊玩，每年清明來拜一次」、「那種壓力不是你能承受的」。

有同樣在竹科軟體業工作的網友也指出「你做90分，上頭要你達成120分，週末甚至半夜開會的時候常常懷疑人生，拚什麼？反正做再多總也會有新鮮肝取代。沒錯，50歲是瓶頸，肝快壞了，眼睛不行了，體力很差，臉色不好，連『頭毛』都離家出走，唯一黏著的是無性生殖脂肪跟興奮的血壓」。

壓力 姑丈 高薪

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