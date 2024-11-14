影／推動行人零死亡 民團將舉行守夜活動

為推動行人零死亡，⾏⼈零死亡推動聯盟將在11月17日舉行「零死亡紀念日：守望微光」守夜活動，⾏⼈零死亡推動聯盟理事羅宜指出，聯合國為表示重視交通安全，及悼念因交通而傷亡者，特別制定11月17日為「世界交通事故受害者紀念日」，在這天向世界各地緬懷交通傷亡，紀念受害者，提醒人們防止悲劇重演，並在後續提出2030年減少50%交通傷亡的目標。

羅宜表示，為讓世人關注道路交通事故造成的傷亡與經濟損失，以及肯定相關支持者，世界紀念日已成為減少道路死傷全球努力的重要手段。世界衛生組織的道路安全報告也發現，超過一半的死者是弱勢道路使用者，包括行人、自行車及機車使用者，尤其在我國更是如此。在台灣，平均每天有8人死於交通事故，每個人都有可能是交通暴力的受害者。去年（2023）舉辦的行人大遊行，他們曾要求所有總統候選人，包含時任副總統賴清德承諾「2030年行人死傷減半、2040年行人死傷歸零」。今年則選在11／17世界紀念日這天，以最沉痛的心情向每年在台灣近三千名交通死亡者獻上最誠摯的哀悼，並與全球的支持者一同響應、舉辦「零死亡紀念日：守望微光」守夜活動，為偉大的生命哀悼紀念，也將零死亡願景持續向前推進，要求主管機關做出具體改革回應人民的聲音。