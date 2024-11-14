發布少子女化建言 托盟：一味發津貼恐損孩童認知發展
台灣面臨少子女化困境，政府提出發放育兒津貼、延長育嬰留職停薪津貼、促進女性二度就業等政策方向。托育及就業政策催生聯盟今天發表少子女化對策建言，聯盟召集人劉毓秀說，聯合國人口基金研究指出，普及公共化托育設施才能有效抑制少子女化，國內策略卻非如此，導致政策愈執行生育率愈低。
劉毓秀表示，政府應支持雙薪及單親家庭兼顧就業與育兒，擴充、普及公共托育設施，從托嬰至後續國教育都應該公共化，且需解決育兒家庭經濟安全及居住問題；另，應讓少男少女以合適管道覓得伴侶，消除婚育障礙讓更多女性願意步入婚姻，同時支持單親女性人工生殖，以多重面向解決生育率低的問題。
少子化讓可生育的女性人數下降，依國發會人口推估，2070年育齡女性僅剩總體人口四分之一。托育及就業政策催生聯盟發言人黃喬鈴說，因應育齡女性減少，政府遏止少子女化的關鍵政策，應是幫助女性穩定工作，兼顧家庭，但近期政府卻提出協助婦女「重返職場」的措施，形同要求女性「先離職回家育兒」，如此守舊的思維，年輕世代無人願意買單，且根據婦女生活狀況調查，女性因生育離職至復職的就業中段時間，長達4年半，可見重返職場絕非易事。
政府推出育兒津貼政策，行政院政務委員陳時中曾說，要發給育嬰家庭每月3萬元。黃喬鈴表示，聯合國調查已顯示，育嬰津貼對提升生育率效果有限，還恐誘導貧窮女性，以生育換取津貼，讓其陷入不利處境，且國外研究顯示，缺乏高品質的家外專業托育服務，短期會影響兒童認知發展，長期更可能導致犯罪率上升，不利社會發展，「政府不該如此，陳時中政委既有龐大預算，應對症下藥，擴建公共托育資源，與有彈性的育嬰假。」
婦女新知基金會秘書長覃玉蓉說，年輕夫妻不願生育的主要原因之一是經濟負擔過重，比起「膝反射式」方法津貼，政府應該正視年輕世代經濟負擔，源自於制度、政策設計不完善，未圍繞生養家庭設計，例如許多家長反應，課後安親班、寒暑假夏令營等花費甚鉅，政府應設法讓課後照顧公共化，減輕家庭安親負擔，並讓育嬰留職停薪制度彈性化，以減輕女性薪資損失。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言