發布少子女化建言 托盟：一味發津貼恐損孩童認知發展

台灣面臨少子女化困境，政府提出發放育兒津貼、延長育嬰留職停薪津貼、促進女性二度就業等政策方向。托育及就業政策催生聯盟今天發表少子女化對策建言，聯盟召集人劉毓秀說，聯合國人口基金研究指出，普及公共化托育設施才能有效抑制少子女化，國內策略卻非如此，導致政策愈執行生育率愈低。

劉毓秀表示，政府應支持雙薪及單親家庭兼顧就業與育兒，擴充、普及公共托育設施，從托嬰至後續國教育都應該公共化，且需解決育兒家庭經濟安全及居住問題；另，應讓少男少女以合適管道覓得伴侶，消除婚育障礙讓更多女性願意步入婚姻，同時支持單親女性人工生殖，以多重面向解決生育率低的問題。

少子化讓可生育的女性人數下降，依國發會人口推估，2070年育齡女性僅剩總體人口四分之一。托育及就業政策催生聯盟發言人黃喬鈴說，因應育齡女性減少，政府遏止少子女化的關鍵政策，應是幫助女性穩定工作，兼顧家庭，但近期政府卻提出協助婦女「重返職場」的措施，形同要求女性「先離職回家育兒」，如此守舊的思維，年輕世代無人願意買單，且根據婦女生活狀況調查，女性因生育離職至復職的就業中段時間，長達4年半，可見重返職場絕非易事。

政府推出育兒津貼政策，行政院政務委員陳時中曾說，要發給育嬰家庭每月3萬元。黃喬鈴表示，聯合國調查已顯示，育嬰津貼對提升生育率效果有限，還恐誘導貧窮女性，以生育換取津貼，讓其陷入不利處境，且國外研究顯示，缺乏高品質的家外專業托育服務，短期會影響兒童認知發展，長期更可能導致犯罪率上升，不利社會發展，「政府不該如此，陳時中政委既有龐大預算，應對症下藥，擴建公共托育資源，與有彈性的育嬰假。」