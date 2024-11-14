「百痛之王」發作難挨 八旬老翁罹病右手無力像中風！

一名罹患糖尿病多年的83歲老翁，近日因日夜溫差大，胸部出現大片皮疹以及水泡，又刺又痛。原以為是濕疹舊疾，未立刻就醫治療，直到劇烈疼痛才驚覺不對勁，經診斷為感染帶狀疱疹。中華民國糖尿病衛教學會秘書長李淳權說，國人每3人就有1人可能罹患帶狀疱疹，除了難忍的神經疼痛，也容易引發其他併發症。

李淳權以老翁為例，個案本身有濕疹、糖尿病，再加上老年人常見的肌少症，多種因素加重帶狀疱疹的病灶，且未在皮疹發作後72小時黃金時間內投予抗病毒藥物，即使藥物治療後改善皮膚症狀，仍留下右手肌肉萎縮無力的後遺症，握力無法完全恢復，症狀就像中風過的病人一樣，做不出細緻動作。

帶狀疱疹俗稱「皮蛇」，是水痘-帶狀疱疹病毒（varicella-zoster virus）再活化的表現。這種病毒初次感染時會引發水痘，即使痊癒，病毒會潛伏在神經裡，直到再度活化引發帶狀疱疹，沿著神經生長，感染皮膚。除了皮疹、發癢、起水泡等症狀，神經痛更是劇烈難熬。

根據台灣研究統計，每個人終其一生會罹患帶狀疱疹的機率高達32%，即每3人就有1人可能罹病。研究指出，即使皮膚表面的急性症狀消失，疱疹後的神經疼痛仍會持續數月、甚至數年之久。李淳權說，曾得過帶狀疱疹者，有極大機率再度復發，其神經痛更被形容「比生產痛還要痛！」

哪些人是感染帶狀疱疹的高危險群？李淳權指出，曾感染過帶狀疱疹、壓力大、免疫力差的人要小心皮蛇悄悄上身。照顧家庭以及有經濟重擔的4、50歲族群，正屬於「高壓族群」，須特別留意。65歲以上長者、糖尿病患者屬於免疫功能差，尤其糖尿病患者染帶狀疱疹風險加倍且後遺症嚴重。

帶狀疱疹如果長在眼睛周圍，可能造成眼角膜的永久傷害，甚至導致視力退化、失明。若長在耳朵部位，則可能造成聽力降低或失聰；病毒跑到中樞神經的話，可能引發腦炎；若侵犯到內臟，還可能造成充血性心臟衰竭、心肌梗塞、中風。

治療帶狀疱疹也有黃金時間！李淳權說，在皮疹發作後72小時內投予抗病毒藥物，能有效抑制病毒增殖、減輕神經疼痛，通常可在五周內痊癒，但免疫力較差的病人所需時間會比較久。要預防帶狀疱疹，進行「健康生活」非常重要，積極接種流感、新冠疫苗、肺炎鏈球菌、帶狀疱疹四大疫苗，全面提升防禦力。