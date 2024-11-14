聽新聞
0:00 / 0:00
網憂蟑螂老鼠..北捷想在禁止飲食區賣食品 蔣萬安：會包好
為挹注業外收入，北捷要修正「大眾捷運系統附屬事業經營管理辦法」，「進一步開放」禁止飲食區內可買飲食類商品。議員游淑慧在臉書民調，底下網友一面倒反對。市長蔣萬安今表示，捷運站內還是禁飲食，且販售的食品會包裝好。
昨天議會法規委員會討論修正案，議員游淑慧認為，捷運站內「可以買、不能吃」很奇怪，且北捷常有老鼠出沒驚嚇乘客，開放販售飲食，不怕引來更多蟑螂老鼠？
甚至游淑慧也在臉書做簡單民調，想不到在底下留言的網友幾乎一面倒反對，有網友說說，好不容易維持的乾淨，不要因為民粹想法變成髒亂、鼠輩橫行的捷運，反而增加清潔人員的工作量、給人「方便」，卻容易成「隨便」，還有有網友不支持的理由是，「太多誘惑不小心順手就塞進嘴巴。管不住的手。」
對此，蔣萬安今天上午出席北捷劍南路站多目標大樓動工，蔣萬安說，北捷可以做說明，據他了解，基本上在捷運站內還是禁止飲食，他想，這個沒有變，只是提供民眾便利性，可以販賣一些商品，食物也是已經包裝好，但是在捷運內，還是禁止飲食，這個規範還是沒有變。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言