網憂蟑螂老鼠..北捷想在禁止飲食區賣食品 蔣萬安：會包好

為挹注業外收入，北捷要修正「大眾捷運系統附屬事業經營管理辦法」，「進一步開放」禁止飲食區內可買飲食類商品。議員游淑慧在臉書民調，底下網友一面倒反對。市長蔣萬安今表示，捷運站內還是禁飲食，且販售的食品會包裝好。

昨天議會法規委員會討論修正案，議員游淑慧認為，捷運站內「可以買、不能吃」很奇怪，且北捷常有老鼠出沒驚嚇乘客，開放販售飲食，不怕引來更多蟑螂老鼠？

甚至游淑慧也在臉書做簡單民調，想不到在底下留言的網友幾乎一面倒反對，有網友說說，好不容易維持的乾淨，不要因為民粹想法變成髒亂、鼠輩橫行的捷運，反而增加清潔人員的工作量、給人「方便」，卻容易成「隨便」，還有有網友不支持的理由是，「太多誘惑不小心順手就塞進嘴巴。管不住的手。」

對此，蔣萬安今天上午出席北捷劍南路站多目標大樓動工，蔣萬安說，北捷可以做說明，據他了解，基本上在捷運站內還是禁止飲食，他想，這個沒有變，只是提供民眾便利性，可以販賣一些商品，食物也是已經包裝好，但是在捷運內，還是禁止飲食，這個規範還是沒有變。