消基會抽查香菜 12件中就有11件檢出農藥殘留

俗稱香菜的芫荽常見於特色小吃或火鍋沾料，其獨特香氣讓許多人喜歡，也有人不愛。因過去國內外抽查香菜，常有農藥殘留情況，消基會為了解現況，今年5月在台北市、新北市、桃園市、台中市等六都的傳統市場購買共12件芫荽（香菜），其中有11件檢出不得檢出的農藥殘留，提醒消費者食用時，要特別留意。

芫荽（俗稱香菜）屬繖型花科蔬菜，原產地在歐洲地中海一帶，含有維生素A、C、B1、B2、K、胡蘿蔔素，以及豐富的鈣、鐵、磷、鎂等營養價值。消基會本次調查測試410項農藥殘留及二硫代胺基甲酸鹽類農藥檢測，今天發布結果。

消基會檢驗長凌永健表示，這次12件樣品有11件檢出農藥殘留，檢出的農藥殘留共28種，其中23種非屬芫荽或草木本植物類可使用農藥，其中也檢出今年4月1日已公告不得再使用的「陶斯松」（殺蟲劑），雖然緩衝期有一到三年，但這顯示農民可能對於用藥知識未有認知。

消基會指出，「陶斯松」與「甲基陶斯松」是國際間廣泛使用的有機磷殺蟲劑，常作為環境用藥，用來防治蚊子、孑孓、蟑螂、螞蟻等，若吸入剛噴灑陶斯松地區的空氣，可能會產生各種神經系統的影響，例如頭痛、視力模糊、頭暈、噁心、腹瀉和心悸等情況，如果人類長期、過度暴露在這類藥劑中，也會危害人體的神經傳導，特別是嬰幼兒、孕婦等族群。

消基會秘書長陳雅萍表示，雖然香菜一般用量少，但農藥、以及香菜富含的鉀離子容易被人體吸收，其殘留對人體還是有影響，因此本次特別做調查，也請消費者、政府單位特別注意。

消基會董事長鄧惟中表示，本次調查樣品都是在傳統市場購買，目前傳統市場較缺乏溯源，政府應追蹤不合格樣品來源，追查不合格原因，並輔導農藥的使用，改善產品品質。也應釐清殘留原因，針對可能的濫用、誤用或汙染問題，提出相對應的栽培管理對策，並建立農民正確使用農藥的觀念，避免問題再次發生。

消基會也提醒消費者，清洗蔬果時採「浸泡」、「沖洗」、「切除」3個清潔步驟。將蔬果浸泡在水中約3分鐘，讓表面的農藥溶解，之後打開水龍頭，用流動的清水沖洗蔬果，讓水流把殘留的農藥帶走，最後使用刀具切除蔬果的蒂頭、根部或表皮等不容易清洗的凹陷部位。在烹煮時，將鍋蓋打開讓農藥揮發，以降低殘留農藥風險。