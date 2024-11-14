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核能減碳聲浪起 彭啓明：綠能仍是世界主流

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
立院社環委員會審查中華民國114年度中央政府總預算案關於環境部主管預算（公務及基金預算）案。圖為環境部長彭啓明。聯合報系資料照片
立院社環委員會審查中華民國114年度中央政府總預算案關於環境部主管預算（公務及基金預算）案。圖為環境部長彭啓明。聯合報系資料照片

中央研究院院長廖俊智日前呼籲台灣不能放棄包含核能等任何可減碳的機會，環境部長彭啓明今天表示，目前綠能還是全球發展主流，目前還沒看到小型模組化反應爐（SMR）和核融合商轉的案例，但期待新技術的出現。

「聯合國氣候變化綱要公約第29屆締約方大會（ COP29）」本月11日在亞塞拜然登場，今年聚焦主題為氣候財務，不過美國總統大選剛結束，美國的能源政策對全球減碳影響重大，尤其總統當選人川普鼓勵開採化石燃料，因此能源形式的選擇在這段期間也備受重視。

立院社環委員會審查中華民國114年度中央政府總預算案關於環境部主管預算（公務及基金預算）案。

彭啓明會前接受媒體聯訪表示，之前COP 28有20多個國家在外圍討論核能議題，但這些並沒有列入COP的正式紀錄，SMR和核融合還需要時間，目前也還沒看到商轉案例，但只要核廢料更少且效益比更高，國人應該就能接受，也期待新技術的出現，只不過在台灣所有能源的選擇都會遭遇到挑戰，不是選一個能源就好，而是要多元能源路線。

至於美國支持核能是否影響台灣在能源上的選擇？彭啓明說，共和黨的基調是比較鼓勵核能，然而川普這次並沒有特別鼓勵核能，而是希望多開採化石燃料來降低能源價格，歐盟在COP 29報告中顯示，其綠能占比已經達45%，可見綠能還是主流，核能只是一部份，也不是靠核能就能解決所有問題。

立委王育敏質詢時說，為何核能不能作為台灣的減碳工具？廖俊智都說不能排除核能選項，結果現在台灣要廢核和保留燃煤機組，根本是錯誤的能源政策，鼓勵彭啓明用科學講真話，勇敢說真話。

彭啓明 核能 減碳 綠能 美國

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