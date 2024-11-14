30年菸酒檳榔不離手 太晚發現口腔癌已無法言語

新竹一名48歲黃姓男子過去菸酒檳榔不離手，習慣持續30多年，兩年前因脖子腫、聲音沙啞，拖了好幾個月才就醫，檢查確診已經罹患口腔癌第四期。期間經腫瘤開刀、氣切、化療，但因未於第一時間接受治療，目前狀況已無法言語，醫師提醒，民眾應定期接受篩檢，才能盡早發現口腔病灶，進行早期介入治療，提升存活率與降低治療困難度。

新竹台大分院腫瘤醫學部醫師呂庭毅說明，黃男經腫瘤開刀、氣切、化學治療及放射線等治療，一直和疾病奮鬥至今，甚至經歷二度開刀淋巴清創，但因未於第一時間接受治療，目前狀況已無法言語，且安裝胃管灌食度日，黃在多次筆談中，對於未建立定期檢查觀念，以及未盡早就醫治療感到十分後悔。目前持續至門診追蹤，並服用藥物希望能延緩腫瘤惡化。

呂庭毅表示，癌症發生的機轉與導因至今都尚在努力釐清，但是經過科學與醫療的努力，已經有效的掌握致癌危險因子，口腔癌患者多數發生在40至70歲間，其中，生活習慣調查就有高達九成是檳榔人口，且即便戒除仍影響久遠，故除了戒除菸酒檳榔之外，避免接觸能將發生率有效降低。」

衛生福利部口腔健康司統計，全台2013年到2021年整體嚼檳率下降，高中生從2.46%降至1.66%，成人由5.8%降至約3.5%。但十年間國人癌症死亡人數之增幅達 57.8%，平均年增率達 4.7%，會造成這樣的差異就是因為民眾嚼食檳榔的習慣通常是不間斷地持續好幾十年以上，就算戒掉檳榔，罹患口腔癌的高風險仍會持續影響十年以上，因此罹癌人數沒有跟著嚼檳率下降，反而增加。

呂庭毅呼籲，青少年不要為了嘗鮮接觸菸、檳，以及有吸菸、嚼檳榔習慣的民眾應盡快戒除。另國民健康署有提供30歲(含)以上嚼檳榔或吸菸民眾，以及18歲以上至未滿30歲嚼檳榔（含已戒）原住民，每2年1次免費口腔黏膜檢查，只要持健保卡即可接受篩檢服務，一同遠離口腔癌的威脅。

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