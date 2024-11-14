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地牛翻身！10:38分規模5.4地震17縣市有感 最大震度花蓮4級

聯合報／ 記者胡瑞玲/台北即時報導
地震示意圖。 圖/AI生成
地震示意圖。 圖/AI生成

上午10時38分，花蓮縣政府南方9.8公里即花蓮縣近海發生芮氏規模5.4地震，地震深度30.5公里，最大震度花蓮4級。

各地最大震度花蓮4級，包括南投、彰化、宜蘭、雲林及嘉義都是3級；台中、台東、苖栗、新竹、嘉義市及台南都是2級；桃園、新竹、高雄、新北及屏東1級。

地震中心科長廖哲緯表示，這次地震屬0403餘震，相對主震震央較深，對於地表的影響也較小，主要受影響較大的地區為花蓮縣，氣象署也針對花蓮縣發布國家級警報。

廖哲緯說，台灣介於菲律賓海板塊及歐亞板塊交界帶，台灣東部屬於地震好發地區，由於板塊兩遍擠壓，常會有地震發生，這次也不例外。這次地震距離0403主震僅差6公里，從0403地震區列中顯見，餘震不斷在主震南、北方向調整，但也可能往外調整。

廖哲緯表示，統計0403地震發生至今，有感餘震累積總數有1746次，發生頻率確實較多，但0403主震規模高達7.2，且台灣介於板塊之間屬正常情況。

地震中心提醒，颱風來襲，民眾若在餘震好發地區或山上需注意安全。

地震 彰化 花蓮

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