全球首次黏多醣症4A型新生兒篩檢 馬偕讓患者提前四年治療

馬偕紀念醫院執行全球首次黏多醣症4A型新生兒篩檢計畫，透過新生兒腳跟血採檢判斷，大規模篩檢超過26萬位新生兒，初步篩檢出95名異常個案，最終9名確診。馬偕醫院國際罕見疾病中心主任林翔宇表示，篩檢成果顯示，黏多醣症4A型新生兒可以在0.2歲確診，大幅縮短過往平均4.3歲才確診接受治療。

黏多醣症患者體內缺少分解黏多醣的酵素，會導致分子堆積引發骨骼、軟骨及其他器官逐漸損壞。黏多醣症分為11型，其中黏多醣症4A型（MPS IVA）病況發展屬漸進性，剛出生時外觀難以看出，等到外觀出現明顯病徵時，患者骨骼與內臟器官的損傷已無法逆轉，因而錯過治療的黃金時間。

林翔宇表示，黏多醣症4A型的臨床症狀包括短頸、胸骨突出、骨骼畸形、運動障礙和呼吸問題。隨著年齡增加，症狀會愈來愈嚴重，最終影響患者的生活品質，甚至造成死亡。早期確定診斷和即時介入治療，是成功治療黏多醣症的關鍵，新生兒篩檢能夠在患者病情惡化之前介入治療，以避免各器官系統不可逆的損傷。

馬偕紀念醫院、台北病理中心（TIP）與中華民國衛生保健基金會（CFOH）合作，在2019年9月至2023年10月間，大規模為台灣26萬4843名新生兒進行黏多醣症4A型篩檢。篩檢會採取新生兒的腳跟血，利用簡單的濾紙血片檢測，初步篩檢出95名異常個案；進一步轉診至馬偕兒童醫院確認診斷，最終9名新生兒為黏多醣症4A型，發生率為每10萬名新生兒中3.4例。

林翔宇表說，透過計畫篩檢確診的新生兒年紀為出生後二點四個月，可以在出生三點六個月至1.7歲間接受酵素替代療法（ERT），大幅縮短了過去平均4.3歲才能確診進而治療的時效。早期診斷後，及時進行酵素替代療法，可以有效延緩病情進展，減少器官損傷並提升整體生活品質。

自2011年起，已有11位黏多醣症4A型病患．在馬偕醫院接受酵素替代療法，改善病人的運動耐力、行動與關節功能、強化肺功能及阻塞性睡眠窒息，減少尿液黏多醣體的排放量。