旅館等環評擬下放地方惹議 彭啓明：明年起環評總體檢

環境部日前預告修正「環評法施行細則」第12條，將漁港、學校、旅館、太陽光電等開發案的環評，改由地方政府審查，但因為引來不小爭議，日前環境部指示暫不修正旅館開發環評主管機關分工。環境部長彭啓明今天說，明年將有中央與地方的環評總體檢，讓有問題的環評案都攤開來讓大家檢視。

根據現行環評法規定，國家風景區、國家森林遊樂區、國家公園、野生動物保護區或重要棲息環境、重要濕地、自然保護區、一般保護區等國家級環境敏感地區興建飯店、旅館等，環評審查單位為中央，環境部擬修法，將環評權限下放到地方，但遭環保團體與民間痛批。

立法院院邀請環境部長彭啓明列席報告業務概況，並備質詢。彭啓明會前接受媒體聯訪指出，地方政府的環評有50到60位人力，而環評還要伴隨監督，如果地方弱化監督，對環境保護就是很大的傷害，過去3到4年中央和地方環評就有委託的情況，目前暫不修正旅館、文教設施及光電開發案，還是交由中央來審查，不過委託地方的旅館還是希望地方來審查，希望輔導地方也要有環評能力。

針對地方政治力介入環評的質疑，彭啓明不認為如此，他說，如果設想地方環評會有政治壓力，同理環境部也可能會有；另談到地方對於環評審查不夠公開透明，有些甚至沒有直播，這樣如何取信於民？彭啓明說，有些縣市確實沒有環評直播，環境部已經委託一些NGO執行環評總體檢，會把過去3到4年中央與地方環評的好壞情況都攤開來讓大家安心，希望明年底能呈現給大家來看，找出到底哪些案件是有問題的，而不是把壓力都丟給中央，在程序更公開下，各界參與也可以更廣泛。

立委王育敏質詢指出，如果這些重要的環評要交給地方，環保署升格環境部的意義何在？總統賴清德才說面對地方勢力和勾結絕不寬貸，現在把光電等案子交給地方審查不就是官官相護？彭啓明承諾，目前旅館、光電等還是由中央來審查。