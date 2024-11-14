天兔逼近 賈新興：估傍晚5:30發陸警 明中午前後暴風圈觸恆春半島

中央氣象署清晨5時30分針對中颱天兔發布海上颱風警報，中央氣象署簡任技正伍婉華上午指出，天兔預估路徑偏西靠近陸地，目前各國預測分歧，不能排除登台灣。明天颱風中心到巴士海峽，明天上午8時暴風圈會接近陸地；周五及周六最靠近台灣，也需注意與周日南下的東北季風是否有共伴效應。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，天兔颱風受太平洋高壓增強，路徑有再略偏西的趨勢，天兔颱風預估今日傍晚5點30分發布陸警，14日至15日因北側太平洋高壓減弱，路徑則有偏北轉東北的趨勢。15日中午前後暴風圈碰觸恆春半島附近，台南以南及台東逐漸進入暴風圈影響，16日深夜逐漸脫離本島，明天中午前後到16日影響台灣最明顯。

賈新興指出，明天及後天受天兔颱風影響，其中明天高雄以南及花東有陣雨，午後台南以南及宜蘭轉有局部陣雨。 16日宜花東及中投仍有局部短暫雨，午後北海岸、基隆至東北角及宜花有零星短暫雨。

17日東北季風增強，桃園以北及宜花東有局部短暫雨。18日桃園以北及宜花有局部雨，午後南投以南山區亦有零星短暫雨。19日苗栗以南及宜花東有局部短暫雨，午後北北基亦有零星短暫雨。20日北海岸、基隆至東北角及宜花東和屏東有零星短暫雨，午後嘉義以北有零星短暫陣雨。

賈新興說，21日桃園以北及宜蘭有局部陣雨，午後竹苗以南山區及花東有零星短暫陣雨。22日至23日新竹以北及宜花有局部陣雨，午後竹苗以南山區有零星短暫陣雨。超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。