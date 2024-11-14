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若天兔逼近「放颱風假」…大巨蛋一日辦兩場賽事？蔣萬安這麼說

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安蔣萬安今天上午劍南路多目標大樓動工。記者林麗玉／攝影
蔣萬安蔣萬安今天上午劍南路多目標大樓動工。記者林麗玉／攝影

天兔颱風逼近台灣本島，氣象署已發海警，北市長蔣萬安今表示，依目前預估，北市是否進入暴風圈？是否有機會颱風假？市府都隨時在掌握颱風狀況，它會隨時變換路徑、範圍等等，會持續密切關注，也會持續與棒協保持聯繫。

蔣萬安蔣萬安今天上午劍南路多目標大樓動工，對於天兔颱風來襲，外界也擔心是否會打算這次12強賽程？蔣萬安說，棒協已經有對外說明，如果颱風來，北市府宣布停班課，棒協就會將當日的賽事取消，接下來也會針對包括賽事日期、時間、地點跟技術人員討論之後，公布賽事。

媒體也追問，如果真的放颱風假，是否有可能大巨蛋一天舉辦兩場？蔣萬安說，棒協會依照舉辦國際賽事的慣例與規則，來安排後續，如果颱風來，達到停班課，當正式宣布時，棒協會考量到球員、球迷工作人員安全，先取消賽事，後續包括再度舉辦的日期地點時間，會與工作技術人員討論之後，對外公開。

天兔 颱風

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