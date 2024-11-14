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天兔颱風發布海上警報 公路局預估首波管制6路段
中央氣象署今天清晨5時30分發布天兔颱風海上颱風警報，公路局應變中心同步二級開設，研判首波可能實施管制路段，包含台8線中橫公路東段、台9線蘇花公路、台9丁線蘇花公路)、台9線南迴公路、台11線東部濱海公路、台20線南橫公路東段。
公路局指出，依最新情資顯示，今天起逐漸受外圍環流影響，東北、東、南部有局部豪雨發生機率，將視風雨狀況發布預警警戒作為。
公路局表示，為維用路人安全將逐級提升警戒作業，依情資研判首波可能實施管制路段，包含台8線中橫公路東段、台9線蘇花公路、台9丁線蘇花公路 、台9線南迴公路、台11線東部濱海公路、台20線南橫公路東段，實際作為將依即時氣象情資及現場情況機動調整。
公路局指出，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。由於颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，呼籲用路人非必要勿進入山區道路。
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