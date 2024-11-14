中颱天兔偏西靠近不排除登陸 氣象署：與東北季風是否共伴需觀察

中央氣象署清晨5時30分針對中颱天兔發布海上颱風警報，中央氣象署簡任技正伍婉華上午指出，天兔預估路徑偏西靠近陸地，目前各國預測分歧，不能排除登台灣。明天颱風中心到巴士海峽，明天上午8時暴風圈會接近陸地；周五及周六最靠近台灣，也需注意與周日南下的東北季風是否有共伴效應。

伍婉華指出，周五到周六西北邊有高空槽線，靠近會讓太平洋高壓減弱，影響天兔接近台灣時是否北轉及北轉時間及角度。目前各國預測路徑分歧，有持續西進或很靠近台灣再北轉，但氣象署綜整各國資料預測，天兔未來預估往西北西方向移動，今晚到達巴士海峽之後再往北北東再往東北移動，接近時強度大約仍是中颱。

伍婉華指出，天兔颱風首當其衝區域是綠島蘭嶼、台東及恆春。暴風圈接近那裡就會有風雨，周六會不會登陸，或從那裡登陸現在還不清楚，氣象署會持續觀察。天兔接近時如果向北轉，速度減慢，到了周日清晨颱風外圍環流影響，碰上東北季風南下，是否會有共伴效應造成北部及東北部下雨明顯，會持續觀察。

氣象署指出，天兔目前在鵝鑾鼻的南南東方約570公里之處，以每小時18公里速度，向西北轉北北西進行，對巴士海峽將構成威脅。

氣象署表示，今(14)日起東半部、西南部沿海、恆春半島、澎湖、蘭嶼、綠島有長浪發生的機率，台灣東部、東南部海面及巴士海峽風浪亦將逐漸增大。今日基隆北海岸、恆春半島及馬祖易有較強陣風，明(15日)晨起恆春半島、蘭嶼、綠島將有8至9級強陣風。