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南漂「木都」嘉市青年獲跨域就業補助 省逾萬元房租開銷

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
南漂木都嘉市青年劉宏澤，從事興趣專長工作， 獲勞動部跨域就業補助。圖／嘉義就業中心提供
南漂木都嘉市青年劉宏澤，從事興趣專長工作， 獲勞動部跨域就業補助。圖／嘉義就業中心提供

桃園市青年劉宏澤畢業於嘉義大學木質材料與設計學系，畢業後留「木都」嘉市發展，異鄉工作負擔房租吃不消，申請嘉義就業中心「跨域就業補助」，拿到12個月60%租金補助，省超過萬元房租開銷，還錄取福樟實業公司擔任建築製圖員。

勞動部為協助失業者盡速進入勞動市場，減低異地就業障礙，推動「跨域就業補助」，促進初次尋職青年、高齡者、中高齡者或就業保險被保險人穩定就業，25歲青年劉宏澤透過跨域就業補助降低租屋負擔，直呼政策有感！

劉宏澤說，嘉義具備豐富歷史文化特色，有不少當地木構老屋重新翻新及修繕，讓他有機會好好學習木構建築專業知識，他對木構建築有濃厚的興趣，大學學做木製家具，畢業前考取家具木工技術士乙級證照，目前工作以木構建築為主，雖然都與木材相關，但家具與建築差異大，對他是全新領域，嘉義是絕佳學習場域。

劉宏澤在嘉義就業中心協助下，順利媒合福樟實業公司，申領到12個月的租金補助，他說，對選擇離鄉背井社會新鮮人，租金補助減輕不少經濟負擔，讓他能全心投入職場，獲得同事們肯定，還被主管誇獎「對工作很有熱忱」。

嘉義就業中心主任李奇玟說，求職者到公立就業服務機構辦求職登記，即可參加「跨域就業補助」計畫，推介至離家30公里以外地點，補助求職交通費每人每次500元，每年4次為限，情況特殊可到1250元；就業交通補助每月1000至3000元不等，最長發給12個月；另補助房租60%，每月最高5000元，最長發給12個月；搬家花費實報實銷，最高補助3萬元，詳情洽電（05）2240656嘉義就業中心。

南漂木都嘉市青年劉宏澤，從事興趣專長工作， 獲勞動部跨域就業補助。圖／嘉義就業中心提供
南漂木都嘉市青年劉宏澤，從事興趣專長工作， 獲勞動部跨域就業補助。圖／嘉義就業中心提供

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