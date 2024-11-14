天兔颱風會不會侵台？大陸中央氣象台最新預測來了

根據大陸中央氣象台14日6時發布的颱風預警，今年第25號颱風「天兔」14日5時其中心位於菲律賓馬尼拉東北方向大約370公里的海面上，中心附近最大風力有17級（58米/秒），中心最低氣壓為925百帕，七級風圈半徑250-300公里，十級風圈半徑120-150公里，十二級風圈半徑70公里。

大陸中央氣象台預計，天兔將以每小時20-25公里的速度向西北方向移動，強度略有減弱，將於今天下午擦過或登陸菲律賓呂宋島東北部沿海，之後將轉向偏北方向移動，向台灣南部沿海靠近，強度逐漸減弱。

立冬已過，為何仍不斷有颱風生成？據人民網報導，大陸中央氣象台首席預報員高拴柱指出，颱風主要生成於熱帶地區，這一區域冬夏變化不大，一年四季主要由暖、濕空氣控制，在一定的條件下就會有颱風發展。

因此，立冬後盡管北半球逐漸進入冬季，但在熱帶和副熱帶洋面上，海水溫度仍然可以滿足颱風形成的條件，尤其是在西太平洋和南海地區，會不斷有颱風發展。

大陸中央氣象台正研級高級工程師呂心艷表示，雖然到了秋天，但海洋上的能量仍比較足，海溫較高，因此，颱風往往強度偏強。特別是與冷空氣結合後，會帶來較強的風雨影響。

根據大陸中央氣象台統計，1991年至2020年，平均每年生成10.7個秋颱。今年9月以來，西北太平洋和南海颱風生成和登陸個數均較常年偏多，主要原因包括海溫偏高、副熱帶高壓偏強偏北、熱帶輻合帶活躍等。