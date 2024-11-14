快訊

到大陸出差買「中國原廠手機」買哪支？網推這廠牌：CP值高且划算

影／貓竄出？台中太平離奇車禍 1男大生慘死、後方女自摔受傷

川普曾放話要驅逐出境！哈利王子備戰出逃 砸1.5億買葡萄牙豪宅

天兔颱風會不會侵台？大陸中央氣象台最新預測來了

聯合報／ 大陸中心／即時報導
根據大陸中央氣象台最新預測，天兔颱風15、16日最靠近台灣。（圖／取自大陸中央氣象台官網）
根據大陸中央氣象台最新預測，天兔颱風15、16日最靠近台灣。（圖／取自大陸中央氣象台官網）

根據大陸中央氣象台14日6時發布的颱風預警，今年第25號颱風「天兔」14日5時其中心位於菲律賓馬尼拉東北方向大約370公里的海面上，中心附近最大風力有17級（58米/秒），中心最低氣壓為925百帕，七級風圈半徑250-300公里，十級風圈半徑120-150公里，十二級風圈半徑70公里。

大陸中央氣象台預計，天兔將以每小時20-25公里的速度向西北方向移動，強度略有減弱，將於今天下午擦過或登陸菲律賓呂宋島東北部沿海，之後將轉向偏北方向移動，向台灣南部沿海靠近，強度逐漸減弱。

立冬已過，為何仍不斷有颱風生成？據人民網報導，大陸中央氣象台首席預報員高拴柱指出，颱風主要生成於熱帶地區，這一區域冬夏變化不大，一年四季主要由暖、濕空氣控制，在一定的條件下就會有颱風發展。

因此，立冬後盡管北半球逐漸進入冬季，但在熱帶和副熱帶洋面上，海水溫度仍然可以滿足颱風形成的條件，尤其是在西太平洋和南海地區，會不斷有颱風發展。

大陸中央氣象台正研級高級工程師呂心艷表示，雖然到了秋天，但海洋上的能量仍比較足，海溫較高，因此，颱風往往強度偏強。特別是與冷空氣結合後，會帶來較強的風雨影響。

根據大陸中央氣象台統計，1991年至2020年，平均每年生成10.7個秋颱。今年9月以來，西北太平洋和南海颱風生成和登陸個數均較常年偏多，主要原因包括海溫偏高、副熱帶高壓偏強偏北、熱帶輻合帶活躍等。

天兔 立冬 菲律賓 颱風

延伸閱讀

中颱天兔快速增強 吳聖宇：「出現RI現象」挑戰強颱

粉專：中颱天兔如衝過頭 不排除登陸恆春、屏東

天兔長「針眼」挑戰強颱 清晨5時30分海警、今晚陸警

天兔颱風估明晚發布陸警 氣象粉專：再創首次11月2陸警紀錄

相關新聞

天兔長「針眼」挑戰強颱 清晨5時30分海警、今晚陸警

天兔颱風昨天上午8時增加強為中度颱風，中央氣象署今凌晨3時40分表示，若天兔颱風行徑無特殊變化，將於清晨5時30分發布海...

900波波醫師名單流傳…北榮院長「早就收到」並做了這件事

一名醫師執行子宮鏡手術導致患者死亡，該醫師遭爆是「波波醫生」後，近期網路流傳一份900人「波蘭醫師一覽表」，內容包括醫師...

滑手機恐讓你口臭又顯老！長時間「面無表情」 當心臉部肌肉萎縮

現代人手機不離身，平時無論是要用通訊軟體談公事，還是休閒放空看影片，總是會滑手機滑個不停。然而長時間使用手機，卻可能對身體帶來負擔，甚至會影響臉部肌肉，讓自己看起來變得更蒼老。

南漂「木都」嘉市青年獲跨域就業補助 省逾萬元房租開銷

桃園市青年劉宏澤畢業於嘉義大學木質材料與設計學系，畢業後留「木都」嘉市發展，異鄉工作負擔房租吃不消，申請嘉義就業中心「跨...

天兔颱風會不會侵台？大陸中央氣象台最新預測來了

根據大陸中央氣象台14日6時發布的颱風預警，今年第25號颱風「天兔」14日5時其中心位於菲律賓馬尼拉東北方向大約370公...

交保護費還是賭違約金？ 美選後華航購機策略有何盤算

川普贏得美國總統大選隔日，傳出華航高達40億美元的購機預算，可能由美國波音，與歐洲飛機製造商空中巴士共同拆分，不少人認為這樣的採購有「繳保護費」的政治意涵，但業內人士透露，若逆向思考，華航的決策不失為一項好的投資，考量點就在波音本身。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。