快訊

影／貓竄出？台中太平離奇車禍 1男大生慘死、後方女自摔受傷

川普曾放話要驅逐出境！哈利王子備戰出逃 砸1.5億買葡萄牙豪宅

巴黎侍者的觀察！ 餐廳服務生窺看法國底層社會

聽新聞
0:00 / 0:00

中颱天兔快速增強 吳聖宇：「出現RI現象」挑戰強颱

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
中颱天兔快速增強。擷取自吳聖宇臉書
中颱天兔快速增強。擷取自吳聖宇臉書

中央氣象署清晨5時30分針對中颱天兔發布海上颱風警報，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，天兔颱風夜間出現 RI ( Rapid Intensification)現象，也就是所謂的快速增強，根據JTWC的強度分析，從下午14時的75Kts一下子增強至晚間20時的115kts，短短6小時內增強了40Kts，根據定義，只要在24小時內增強超過30Kts就算是RI現象，因此天兔已經符合這樣的情況，甚至被認為有機會在明天白天之前繼續上升到130Kts。

吳聖宇表示，推測原因可能是因為天兔的細小範圍，在合適的大氣條件以及海溫的配合下，就出現了RI的現象，而這也是預報模式掌握不到的情況，就看CWA會不會繼續把它的強度推到中颱頂，甚至強颱的門檻。

吳聖宇表示，不過後續它經過呂宋島東北端之後，進入巴士海峽靠近台灣的過程預測仍是會快速減弱，加上明顯風雨的區域還是沒有擴大，因此仍要非常靠近中心眼牆的區域內才會有明顯的風雨現象，對台灣陸地來說，還是台東、恆春半島、綠島蘭嶼等地需要特別注意。

吳聖宇說，晚間天兔颱風的預報路徑仍然跟下午差不多，情況不變的話，還是以東南部影響最大，其他地方受影響的程度都比較小，但是在真正叩關之前，還是要多留意路徑會不會有意外的變化發生。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

天兔 颱風

延伸閱讀

與2003年米勒颱風相似！吳聖宇：天兔颱風陣雨恐集中東南部

颱風銀杏預測路徑偏西 吳聖宇：跟潭美很像

吳聖宇估康芮颱風周四台東登陸 上次1年內3颱登陸已是2008年

最快今晚海警 專家：康芮周四可能以「中颱上限」台東登陸

相關新聞

天兔長「針眼」挑戰強颱 清晨5時30分海警、今晚陸警

天兔颱風昨天上午8時增加強為中度颱風，中央氣象署今凌晨3時40分表示，若天兔颱風行徑無特殊變化，將於清晨5時30分發布海...

900波波醫師名單流傳…北榮院長「早就收到」並做了這件事

一名醫師執行子宮鏡手術導致患者死亡，該醫師遭爆是「波波醫生」後，近期網路流傳一份900人「波蘭醫師一覽表」，內容包括醫師...

滑手機恐讓你口臭又顯老！長時間「面無表情」 當心臉部肌肉萎縮

現代人手機不離身，平時無論是要用通訊軟體談公事，還是休閒放空看影片，總是會滑手機滑個不停。然而長時間使用手機，卻可能對身體帶來負擔，甚至會影響臉部肌肉，讓自己看起來變得更蒼老。

南漂「木都」嘉市青年獲跨域就業補助 省逾萬元房租開銷

桃園市青年劉宏澤畢業於嘉義大學木質材料與設計學系，畢業後留「木都」嘉市發展，異鄉工作負擔房租吃不消，申請嘉義就業中心「跨...

天兔颱風會不會侵台？大陸中央氣象台最新預測來了

根據大陸中央氣象台14日6時發布的颱風預警，今年第25號颱風「天兔」14日5時其中心位於菲律賓馬尼拉東北方向大約370公...

交保護費還是賭違約金？ 美選後華航購機策略有何盤算

川普贏得美國總統大選隔日，傳出華航高達40億美元的購機預算，可能由美國波音，與歐洲飛機製造商空中巴士共同拆分，不少人認為這樣的採購有「繳保護費」的政治意涵，但業內人士透露，若逆向思考，華航的決策不失為一項好的投資，考量點就在波音本身。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。