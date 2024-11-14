中颱天兔快速增強 吳聖宇：「出現RI現象」挑戰強颱

中央氣象署清晨5時30分針對中颱天兔發布海上颱風警報，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，天兔颱風夜間出現 RI ( Rapid Intensification)現象，也就是所謂的快速增強，根據JTWC的強度分析，從下午14時的75Kts一下子增強至晚間20時的115kts，短短6小時內增強了40Kts，根據定義，只要在24小時內增強超過30Kts就算是RI現象，因此天兔已經符合這樣的情況，甚至被認為有機會在明天白天之前繼續上升到130Kts。

吳聖宇表示，推測原因可能是因為天兔的細小範圍，在合適的大氣條件以及海溫的配合下，就出現了RI的現象，而這也是預報模式掌握不到的情況，就看CWA會不會繼續把它的強度推到中颱頂，甚至強颱的門檻。

吳聖宇表示，不過後續它經過呂宋島東北端之後，進入巴士海峽靠近台灣的過程預測仍是會快速減弱，加上明顯風雨的區域還是沒有擴大，因此仍要非常靠近中心眼牆的區域內才會有明顯的風雨現象，對台灣陸地來說，還是台東、恆春半島、綠島蘭嶼等地需要特別注意。

吳聖宇說，晚間天兔颱風的預報路徑仍然跟下午差不多，情況不變的話，還是以東南部影響最大，其他地方受影響的程度都比較小，但是在真正叩關之前，還是要多留意路徑會不會有意外的變化發生。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。