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天兔逼近！氣象署5：30將發海警 早上8：40記者會說明
天兔颱風昨天上午8時增加強為中度颱風，中央氣象署今凌晨3時40分表示，若天兔颱風行徑無特殊變化，將於清晨5時30分發布海上警報，並於8時40分舉辦記者說明會。
氣象署昨預估今晨發海警，晚間發布陸警，明後兩天是最接近台灣的時候，花蓮、台東、蘭嶼綠島、屏東最有機會接觸暴風圈，花東、恆春半島、北部、宜蘭一帶小心有大雨發生機率。
今天凌晨3時40分，氣象署表示，若第25號颱風，也就是天兔颱風行徑無特殊變化，將於今（１４）日５時３０分發布第２５號颱風海上颱風警報，並於８時４０分舉行記者說明會。
氣象署預報員黃恩鴻昨表示，預估今晨發海警，晚間發布陸警，明後兩天是最接近台灣的時候，花蓮、台東、蘭嶼綠島、屏東最有機會接觸暴風圈，花東、恆春半島、北部、宜蘭一帶小心有大雨發生機率。
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