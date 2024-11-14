董陽孜登上紐約大都會博物館 曝台灣護照印章也出自她

書法家董陽孜將於紐約大都會藝術博物館舉辦美國首次大展「董陽孜—對話」，董陽孜的專訪也在9日與12日先後登上紐約時報紙版與中英文網站，標題「來自台灣的書法帶來自由的訊息」甚至登上紐時報紙頭版。報導稱此展是「近年來美國最重要的女性書法展覽」，董陽孜在專訪中透露連台灣人都鮮少知道的秘辛—原來台灣海關使用的護照印章，字體也是董陽孜設計的。

「大廳委託創作：董陽孜—對話（The Great Hall Commission: Tong Yang-Tze, Dialogue）」將從11月21日展至2025年4月8日，董陽孜將為博物館大廳創作2件巨幅漢字書法作品—來自「詩經」的「他山之石，可以攻玉」；以及蘇軾的「常行於所當行，常止於不可不止」。該展的策展人則是大都會藝術博物館的現當代藝術部亞洲藝術副策展人馬唯中，她也是前總統馬英九之女。

紐時中文網報導董陽孜以「筆墨寫自由」，是「為大都會博物館『寫大字』的台灣書法家」。報導指出，董陽孜常將自己比作音樂不斷變化的爵士樂手，在她的書法作品中沒有兩筆是相同的，為創作注入即興成分。董陽孜也將她的藝術生涯歸功於台灣，「在台灣，無限的自由讓我可以一心一意去鑽研我的藝術」。

有趣的是，雖是同一位記者的採訪，中文版和英文版卻略有不同。英文版多了一大段關於董陽孜書寫唐代詩人許渾「山雨欲來風滿樓」的幕後故事。這是董陽孜為了回應2006年陳水扁醜聞而創作的書法作品。許渾在詩中描繪暴風雨即將來臨之前所產生的恐懼和焦慮，董陽孜表示她也有同樣的感受，因為總統的背叛引發了公眾的憤怒和抗議。此一書法曾在2019年北美館的董陽孜回顧展中展出。