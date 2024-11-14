健康你我他／聽媽嘮叨好幸福 珍惜相伴好福氣

俗話說：「老人囝仔性」，是指年紀大的長輩，個性和脾氣愈來愈像小孩，我92歲的媽媽就是最佳例證。媽媽是童養媳，從小在蔡家長大，18歲跟父親圓房，一生就像台語歌曲「家後」描述的「阮將青春嫁置恁兜，阮對少年就跟你跟甲老」，媽媽一輩子跟著爸爸夫唱婦隨拚搏，共買了七次田產，這是她始終念念不忘的事蹟。

隨歲月增長，媽媽行動力逐漸退化，十年前我退休，每天早晨陪她繞著田園走一大圈，母子倆邊走邊聊，那是一段快樂時光。如今媽媽已無法走遠路，只能用輪椅推著她外出走走。

媽媽年紀愈來愈大，也變得愈來愈健談，諸多陳年往事，她都能如細數家珍般的娓娓道來，可以日復一日重複地訴說，我們只能邊聽邊附和，畢竟耳順之年，還能聽媽媽「嘮叨」，也是一種幸福。她愛看八點檔台劇，看過後隔天重播再「複習」一次，還邊看邊為我講解劇情，媽媽看得津津有味，我們也深感欣慰。

目前媽媽在老家定居，我每個月南下探望陪伴她。十多年來，最大的心得是「在地養老」才是最好的養老方式，由家人陪伴照顧，對長輩和照顧者來說，都是很棒的事。表面看，好像是我們陪伴媽媽，事實上，也是媽媽在陪伴著我們，「陪伴是人生最美好的福報」，我和家人都十分珍惜。