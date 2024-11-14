賴清德：波波醫師實習名額不增加

波波醫師爭議再起，身兼民進黨主席的賴清德總統昨在民進黨中常會重申，依衛福部規定，每年國外回台實習名額就是五十名，承諾不會提高名額。衛福部於傍晚召開記者會，強調對國外學歷的審查將更嚴格，排除函授、遠距教學、及未對外公開招生等學歷資格，並提高參加國家考試的門檻。

偏鄉地區極度短缺的醫療量能，賴清德表示，目前研議由持國外學歷畢業生投入偏鄉服務的作為，這尚未定案，請衛福部提獎勵計畫，優先以本國學歷畢業生補充偏鄉人力，並秉持公開透明原則，做好社會溝通再做決定。

衛福部昨天傍晚舉行「偏鄉醫療全民健康嚴格把關」臨時記者會，衛福部長邱泰源表示，依「國外醫學及牙醫學畢業生臨床實作訓練選配分發作業要點」規定，選配分發名額每年維持五十名，不會再提高名額。此外，近日將會公布「醫師法施行細則」，將嚴謹審查國外學歷。

邱泰源表示，目前仍有五十五個鄉鎮無牙醫師執業，基於「偏鄉優先、弱勢優先」，規畫「優化偏鄉醫療精進計畫第二期（一一三至一一六年度），充實在地牙醫醫療量能」，以無牙醫鄉鎮為限，優先以本國學歷畢業生充實偏鄉地區人力。

至於未來是否開放國外牙醫學畢業生投入偏鄉服務？邱泰源表示，政府絕對會以國人的健康與福祉作為優先考量，偏鄉計畫以本土醫師優先，秉持公開透明原則，做好溝通，再做決定。