聽新聞
0:00 / 0:00

賴清德：波波醫師實習名額不增加

聯合報／ 記者沈能元蔡晉宇／台北報導
衛福部明年推出「偏鄉計畫」，台灣基層牙醫師協會質疑為波波牙醫增加實習名額，圖利特定人士。記者陳正興／攝影
衛福部明年推出「偏鄉計畫」，台灣基層牙醫師協會質疑為波波牙醫增加實習名額，圖利特定人士。記者陳正興／攝影

波波醫師爭議再起，身兼民進黨主席的賴清德總統昨在民進黨中常會重申，依衛福部規定，每年國外回台實習名額就是五十名，承諾不會提高名額。衛福部於傍晚召開記者會，強調對國外學歷的審查將更嚴格，排除函授、遠距教學、及未對外公開招生等學歷資格，並提高參加國家考試的門檻。

偏鄉地區極度短缺的醫療量能，賴清德表示，目前研議由持國外學歷畢業生投入偏鄉服務的作為，這尚未定案，請衛福部提獎勵計畫，優先以本國學歷畢業生補充偏鄉人力，並秉持公開透明原則，做好社會溝通再做決定。

衛福部昨天傍晚舉行「偏鄉醫療全民健康嚴格把關」臨時記者會，衛福部長邱泰源表示，依「國外醫學及牙醫學畢業生臨床實作訓練選配分發作業要點」規定，選配分發名額每年維持五十名，不會再提高名額。此外，近日將會公布「醫師法施行細則」，將嚴謹審查國外學歷。

邱泰源表示，目前仍有五十五個鄉鎮無牙醫師執業，基於「偏鄉優先、弱勢優先」，規畫「優化偏鄉醫療精進計畫第二期（一一三至一一六年度），充實在地牙醫醫療量能」，以無牙醫鄉鎮為限，優先以本國學歷畢業生充實偏鄉地區人力。

至於未來是否開放國外牙醫學畢業生投入偏鄉服務？邱泰源表示，政府絕對會以國人的健康與福祉作為優先考量，偏鄉計畫以本土醫師優先，秉持公開透明原則，做好溝通，再做決定。

偏鄉 牙醫 衛福部

延伸閱讀

波波醫師爭議驚動賴總統 衛福部臨時記者會祭三大措施

財委會議事錄綠營不擋了 李彥秀：賴清德卓榮泰唱雙簧

王金平組跨黨派智庫 李彥秀：引綠營知中派反撲賴清德

影／川普入主白宮 羅智強：賴政府溝通成重大難題

相關新聞

天兔颱風明發布海陸警！周五豪雨狂炸3地 周六雨區再北移

天兔颱風持續朝西北西方向前進，中央氣象署預報員黃恩鴻今天表示，最快明天清晨發布海上警報、明天下半天發布陸上警報，周五、周...

900波波醫師名單流傳…北榮院長「早就收到」並做了這件事

一名醫師執行子宮鏡手術導致患者死亡，該醫師遭爆是「波波醫生」後，近期網路流傳一份900人「波蘭醫師一覽表」，內容包括醫師...

900名波波醫名單遭公布 衛福部：保證所有合格醫師品質

一名醫師去年9月為患者進行子宮內視鏡手術，導致患者子宮被刺穿，腹腔內大量出血死亡。事後，該名醫師被爆料是「波波醫師」。但...

吃安眠藥放鬆 她一天百顆藥物成癮

濫用安眠藥物，小心成癮。一名四十多歲女性因失眠而長期服用處方藥物「佐沛眠」（Zopiclone），發現白天用藥可放鬆精神...

楓糖鬆餅漢堡熱量爆表 小心血糖飆

被喻為「神級早餐」的速食店楓糖風味厚鬆餅，是日本人氣熱銷餐點，獨特口感和風味擄獲了粉絲味蕾，昨日登台販售，馬上造成搶購熱...

天兔颱風今發海陸警 暴風圈恐掃花東

天兔颱風昨天上午八時增加強為中度颱風，中央氣象署表示，預估今晨發海警，晚間發布陸警，明後兩天是最接近台灣的時候，花蓮、台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。