醫師建議／安眠藥僅輔助 別養成依賴

睡前滑手機，已成為許多民眾就寢習慣，但中國醫學大學附設醫院睡眠醫學中心主任杭良文提醒，床只能用來睡覺，不要躺在上面，用手機追劇、瀏覽社群平台，否則失眠可能更嚴重。如尚未確診睡眠障礙，千萬不可服用親友所給的助眠藥物。

國人鎮靜安眠藥物使用量逐年增加，杭良文表示，主要因為生活壓力沉重，加上就醫方便，藥物取得容易，許多民眾至內科、家醫科門診尋求協助，取得助眠藥物，但藥物只能輔助睡眠，睡不著才吃，否則可能養成依賴性，沒吃就睡不著。

台北醫學大學醫學院睡眠研究中心主任李信謙提出「三三三」原則，協助民眾確診自己是否真的失眠，首先為「症狀」，不只難以入睡，還容易在睡眠途中醒來，或容易提早醒來；第二「頻率」，如果一周失眠三次或以上，就達到門檻；第三是時間，如果症狀持續超過三個月以上。

整體而言，中年以上及老年失眠患者較多，停經後女性也容易失眠，高出同年齡男性一倍。李信謙表示，如失眠症狀不明顯或頻率不高，建議先從改變生活習慣著手，不一定急著使用藥物，來幫助入眠。

杭良文說，床是睡覺的地方，如果沒有睡意，就離開床鋪。失眠患者午覺不超過卅分鐘，也別睡回籠覺，不管前一天多晚睡，隔天仍要在固定時間起床。