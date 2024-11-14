吃安眠藥放鬆 她一天百顆藥物成癮

濫用安眠藥物，小心成癮。一名四十多歲女性因失眠而長期服用處方藥物「佐沛眠」（Zopiclone），發現白天用藥可放鬆精神，不料愈吃愈多，一天吃上數十顆，甚至上百顆。醫師提醒，如用量愈來愈多，心理、行為狀態改變，就可能是藥物成癮，應至成癮科就醫。

健保統計資料顯示，近三年安眠藥健保申報用量逐年升高，一一○年四點三五億顆、一一一年四點六一億顆、一一二年四點七七億顆。食藥署副署長王德原表示，鎮靜安眠藥等管制藥品一旦脫離正常使用範圍，就可能產生藥癮，甚至變成毒品，引發成癮症狀。

台北市立聯合醫院松德院區成癮防治科主任張祜銘表示，一名卅多歲男性每天服用一顆「佐沛眠」（Zopiclone）藥品助眠，用藥後習慣喝酒放鬆。最近出現異狀，例如，讀過小說全然沒有印象，還會無意識地和家人聊天、吃零食，甚至起床至廚房煮東西，相當危險。

張祜銘解釋，安眠藥與酒精同時併用，會產生交互作用，容易出現記憶喪失的「斷片」。提醒患者，務必遵守醫囑，規律用藥，吃藥時搭配白開水，且不可停藥，也不能擅自加藥。

至於飽受失眠之苦的四十多歲女性，原本只在睡前服用「佐沛眠」，發現白天吃藥竟可讓精神及情緒放鬆，於是用藥量愈來愈多，一天吃上數十顆，甚至上百顆，出現成癮症狀。

張祜銘提出「用量愈來愈多、影響生活或造成行為上的改變，或心理狀態改變」等藥物成癮三大症狀，不少患者出現戒斷症狀，只要沒有用藥，就會手抖、精神恍惚，無法正常工作。

食藥署管制藥品組科長宋居定強調，誤用、濫用鎮靜安眠藥，均可能導致成癮，民眾用藥務必遵照醫師處方，配白開水。此外，用藥後要馬上就寢，配合調整睡眠作息。