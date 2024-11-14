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天兔颱風今發海陸警 暴風圈恐掃花東
天兔颱風昨天上午八時增加強為中度颱風，中央氣象署表示，預估今晨發海警，晚間發布陸警，明後兩天是最接近台灣的時候，花蓮、台東、蘭嶼綠島、屏東最有機會接觸暴風圈，花東、恆春半島、北部、宜蘭一帶小心有大雨發生機率。
氣象署預報員黃恩鴻表示，天兔強度雖有增強空間，但前進過程中會碰到呂宋島陸地，增強幅度有限，預估接近台灣附近時，維持中度颱風或輕度颱風上限的強度。
黃恩鴻說，以預估路徑來看，明天會影響花東及恆春半島，屆時降雨非常顯著，台東及恆春半島有局部豪雨、花蓮有大雨發生機率。
黃恩鴻說，後天，天兔移動到東北側海面上，環流帶來降雨，雨區由南轉北，進入到北部、宜蘭、花蓮一帶，尤其迎風面的基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有局部大雨，之後天兔颱風很快就會遠離，但隨之而來，周日就要迎來另一波東北季風南下。
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