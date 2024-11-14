健康主題館／高齡腎友逆轉腎 破除「洗肚子」迷思

「鄰居說我年紀這麼大，在家洗腎感染怎麼辦？我不要洗了。」80歲陳爺爺當初須洗腎時，家人為不讓長輩舟車勞頓和降低血壓不穩定的風險，選擇居家腹膜透析，也願意協助操作。起初陳爺爺身體狀況穩定，卻聽信鄰居對居家洗腎的迷思，愈來愈不配合治療，導致洗腎效果受到影響，加上憂鬱纏身惡性循環，半年後遺憾離世。

林口長庚醫院高齡醫學科主任、腎臟科醫師顏介立。記者黃義書／攝影 2022台灣腎病年報統計，每年約有近8千位新發透析患者為65歲以上高齡族群，林口長庚醫院高齡醫學科主任、腎臟科醫師顏介立表示，65-75歲腎友選擇腹膜透析為7%；75歲以上僅剩3%，占比偏低。過去高齡腎友及家屬常因街坊對腹膜透析存有自行操作困難、容易感染發生腹膜炎，嚴重恐致命等迷思，導致適合此透析方式的高齡腎友，可能錯過保留日常生活節奏的機會。

腹膜透析 心血管風險較低

現行洗腎（透析）方式有兩種，一是於診所由醫護人員執行的血液透析，俗稱「洗血液」；另一種為自行於家中操作的腹膜透析，俗稱「洗肚子」。台灣健保資料庫研究顯示，近十年腹膜透析腎友心血管疾病死亡率較血液透析低，因此，心血管疾病的患者，選擇腹膜透析的存活率就有明顯的優勢。

雲端數據 醫院隨時掌握

關於機器操作的恐懼，顏介立說，現行醫院都會提供腎友或協助的操作者標準化動作指導，也會由醫護人員協助測試，確保返家後操作無虞，大家不需過於憂慮。腹膜透析還具備不須舟車勞頓往來診所的優勢，其實非常適合高齡腎友及照顧者，若因迷思而放棄，可能錯過保留原有生活模式。

腹膜透析有連續可移動腹膜透析（CAPD）與全自動腹膜透析（APD）兩種方式。顏介立指出，若腎友選擇全自動腹膜透析，是透過機器自動執行每日換液的工作，可於睡眠中進行，白天活動不受限，同時搭配雲端管理系統及時傳送數據給醫院監測的功能，醫護人員能高度掌握腎友每天治療狀況，醫療團隊在必要時也能盡早給予協助。

當慢性腎臟病進入末期，患者與家屬面臨洗腎選擇題時，顏介立建議，應求助醫療專業，與主治醫師討論適合的治療方式，切勿聽信街坊迷思。

殘餘腎功能 可保存較多

與血液透析相較，顏介立說，腹膜透析能保存較多殘餘腎功能，在洗腎初期也有較高機會脫離洗腎，部分腎友洗腎五、六年後還能排尿，且對血壓影響小，不易在洗腎中因低血壓而虛弱、昏迷，合併心血管疾病致死的風險較低。曾有一名80歲奶奶因急性腎臟感染，先接受血液透析，後來因尿液減少，腎功能也未見好轉，經醫師與其家屬討論，決定改採腹膜透析，約半年後奶奶的腎功能恢復，目前醫師也評估是否可以不需繼續洗腎。

為因應超高齡社會的到來，政府將推出長照3.0服務，顏介立建議相關單位，針對高齡腎友，有機會可比照歐洲、加拿大等國家，由受過訓練的居家服務員，協助操作腹膜透析設備，除了降低患者或照顧者操作的心理負擔外，也是一種對照顧者的喘息服務，更期待未來更多的資源投注，使更多適合腹膜透析的高齡腎友接受治療，降低洗腎對日常生活的衝擊與影響，擁有不被透析綁架的老年生活。