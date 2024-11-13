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打造綠色醫療 北市中山醫院自主推動碳盤查

中央社／ 台北13日電

響應淨零排碳，台北市中山醫院今天表示，自主啟動碳盤查行動，盼找出高耗能設備足跡，跨部門推動各項減碳節能改善工作，打造綠色醫療，成台北市首家自主碳盤查地區醫院。

台北中山醫院發布新聞稿指出，11月6日院務會議上，宣示啟動進行碳盤查行動，在兼顧環境保護與醫療服務的同時，對環境永續能做出貢獻，落實總統賴清德「健康台灣、綠色醫療」願景。

台北中山醫院院長朱益宏說明，今年8月衛生福利部將投入新台幣2000萬元經費輔導醫院減碳，預計輔導包含醫學中心等56家重度急救責任醫院及15家中型醫院進行碳盤查。

朱益宏表示，中山醫院雖然沒有獲得補助挹注，然而鑒於憂心醫療產業對環境可能造成的負面影響，且正視環境的永續性，仍自行加入綠色行列，成為台北市首家進行自主碳盤查的地區醫院。

朱益宏表示，根據碳足跡報告，台灣的醫院院所占全國溫室氣體總排放量4.6%，比國際的平均4.4%來的高，由於醫院的特殊性，醫院的設施及相關營運所需電力與燃料的使用量均較一般行業來的多，顯見醫院的耗能相當高，是隱藏的碳排單位之一。

面對極端氣候，朱益宏強調，醫院在救人與環境變遷的衝擊下，更應扮演積極且不逃避的角色；對於醫院碳盤查的工作十分期待，希望藉此可以找出高耗能的設備足跡，可跨部門推動各項減碳節能的改善工作，促進能效且降低碳排放，確保醫院的永續發展，也為保護地球盡一份心力。

永續 碳足跡 綠色

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