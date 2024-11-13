排灣族手紋耆老李直英辭世 文化部將頒贈旌揚狀

屏東排灣族來義鄉傳統手紋文化保存者李直英昨天辭世，享耆壽91歲。文化部長李遠聞訊表達哀悼與不捨，文化部將頒贈旌揚狀予以表彰。

根據文化部發布新聞稿，李遠表示，李直英（Liveges Rusiguwan）終身保存、傳承手紋文化，維護部落社會階序倫理，守護部落文化，為台灣原住民族無形文化資產留下重要註腳。

新聞稿指出，李直英生於1933年，2011年8月30日經屏東縣政府公告認定為「排灣族來義鄉傳統手紋（veci'nua lima）文化」保存者。

文化部指出，手紋文化為排灣族傳統民俗，反映部落的家族族源、身分、地位、階級。圖案構成代表自己與祖先的關係與身分認同，包含河川、土地、蜘蛛紋、蛇紋、太陽、人形等，皆展現與土地的關聯性，也詮釋著排灣族傳統社會階序倫理。

為感念李直英對於「排灣族來義鄉傳統手紋（veci'nua lima）文化」的保存、維護及傳承，文化部已於2023年補助屏東縣完成來義鄉及泰武鄉手紋保存維護計畫，後續將依據計畫相關策略，持續協助手紋文化的傳承紀錄工作，讓這項珍貴的原住民族無形文化資產永續流傳。