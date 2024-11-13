台灣約30萬長者暴露RSV感染風險 5大風險族群注意

呼吸道融合病毒（RSV）感染症，是造成嬰幼兒和老年人嚴重下呼吸道感染的主要原因，在台灣約30萬名長者暴露在RSV感染風險當中，一旦感染RSV後發展成肺炎，預後往往比兒童更差，患有肺部疾病、心血管疾病、免疫系統受損，或是患有糖尿病、重度肥胖等慢性病的60歲以上長者，更是高危險族群。

台大兒童醫院小兒部醫師李秉穎表示，RSV是一種藉由飛沫或接觸傳染的病毒，在台灣全年都有流行，RSV為5歲以下兒童最常見的呼吸道感染源，九成以上的兒童在2歲前感染過，位於亞熱帶地區的台灣，全年都有病例，但南北之分，例如北部的台大醫院，感染個案分佈呈現3至5月及8至10月的雙高峰；南部的成大醫院高峰則是4至7月間。

RSV感染佔嬰幼兒細支氣管炎的40％至90%，為兒童呼吸道住院常見疾病，透過飛沫近距離的傳染途徑，RSV極容易造成群體感染，1名感染者平均可傳染給3人，李秉穎說，這種病毒最令人擔憂的是快速的病程進展，從初期的發燒、鼻塞、咳嗽，可迅速惡化為急性下呼吸道感染，嚴重時甚至需要住院接受氧氣治療。

李秉穎指出，不只兒童，在台灣有約30萬名老年人暴露在RSV感染風險當中，且長者一旦感染RSV後發展成肺炎，預後往往比兒童更差，研究指出成人高風險患者，特別是患有肺部疾病、心血管疾病、免疫系統受損，或是患有糖尿病、重度肥胖等慢性病的60歲以上長者，更是高危險族群，感染RSV病例中有近六成為65歲以上長者，且會併發健康照護相關感染；免疫不全患者的肺炎死亡率更可達45%。

李秉穎指出，目前RSV並無特效藥可以治療，只能靠自身的抵抗力來消滅，歐美已建議孕婦、年長者應接種疫苗，或讓新生兒接種單株抗體，達到保護效果，台北馬偕醫院婦產部長黃建霈指出，嬰幼兒照護者除應勤洗手、戴口罩，以避免嬰幼兒感染RSV外，也建議孕期內的準媽媽，可透過接種疫苗，提高母體內的抗體，並將抗體轉移給胎兒來保護母親和嬰兒。

黃建霈說，孕婦在孕期間建議施打的疫苗包括流感疫苗、新冠疫苗、百日咳疫苗、以及RSV疫苗，孕婦接種流感疫苗與新冠疫苗，是為了保護母體不受感染；而孕婦施打百日咳與RSV疫苗，可將母體所製造的抗體透過胎盤傳遞給寶寶，若孕婦適用的RSV疫苗後續上市提供施打，建議可在第三孕期接種。