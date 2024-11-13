影／波波醫爭議 衛福部：每年實習名額不增加但嚴審

針對波波醫師爭議，衛福部今天由部長邱泰源親自率領政務次長林靜儀、常務次長周志浩、醫事司司長劉越萍、口腔司司長張雍敏舉行記者會，邱泰源表示，依據衛福部作業要點規定，每年國外回台實習名額就是50名；針對國外學歷的審查會更加嚴謹，將函授、遠距教學、以及未對外公開招生等學歷資格予以排除。

由於身兼民進黨黨主席的賴清德總統下午在民進黨中常會中提到「波波醫師」及國外牙醫系畢業生回台實習名額等問題，衛福部也迅速在傍晚回應。