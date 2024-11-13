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影／波波醫爭議 衛福部：每年實習名額不增加但嚴審

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
針對波波醫師爭議，衛福部今天由部長邱泰源（中）率領政務次長林靜儀（右二）、常務次長周志浩（左二）、醫事司司長劉越萍（右一）、口腔司司長張雍敏（左一）舉行記者會說明。記者胡經周／攝影
針對波波醫師爭議，衛福部今天由部長邱泰源（中）率領政務次長林靜儀（右二）、常務次長周志浩（左二）、醫事司司長劉越萍（右一）、口腔司司長張雍敏（左一）舉行記者會說明。記者胡經周／攝影

針對波波醫師爭議，衛福部今天由部長邱泰源親自率領政務次長林靜儀、常務次長周志浩、醫事司司長劉越萍、口腔司司長張雍敏舉行記者會，邱泰源表示，依據衛福部作業要點規定，每年國外回台實習名額就是50名；針對國外學歷的審查會更加嚴謹，將函授、遠距教學、以及未對外公開招生等學歷資格予以排除。

由於身兼民進黨黨主席的賴清德總統下午在民進黨中常會中提到「波波醫師」及國外牙醫系畢業生回台實習名額等問題，衛福部也迅速在傍晚回應。

次長林靜儀也說明，衛福部秉持最重要的精神就是，第一，合格的學歷，不論是國內還是國外取得的，都會嚴格審查；接下來國內外取得合格學歷的學生，都要經過兩階段的國考，經過國考篩選確認具有國家給予醫師執照的資格；第三，經過實習訓練後，再由臨床老師確認學生是否具有取得資格的條件。

針對波波醫師爭議，衛福部次長林靜儀說明，國內外取得合格學歷的學生，都要經過兩階段的國考，再經過實習訓練後，由臨床老師確認學生是否具有取得資格的條件。記者胡經周／攝影
針對波波醫師爭議，衛福部次長林靜儀說明，國內外取得合格學歷的學生，都要經過兩階段的國考，再經過實習訓練後，由臨床老師確認學生是否具有取得資格的條件。記者胡經周／攝影
針對波波醫師爭議，衛福部部長邱泰源今天舉行記者會表示，依據衛福部作業要點規定，每年國外回台實習名額就是50名；針對國外學歷的審查會更加嚴謹，將函授、遠距教學、以及未對外公開招生等學歷資格予以排除。記者胡經周／攝影
針對波波醫師爭議，衛福部部長邱泰源今天舉行記者會表示，依據衛福部作業要點規定，每年國外回台實習名額就是50名；針對國外學歷的審查會更加嚴謹，將函授、遠距教學、以及未對外公開招生等學歷資格予以排除。記者胡經周／攝影

實習 衛福部 醫師

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