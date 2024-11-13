國人健保安眠藥用量續升 2023年達4.77億顆

人生約3分之1都是睡眠期間，國健署公布曾調查顯示，台灣成年人失眠盛行率23.5%，不少人將安眠藥當作萬靈丹；據統計，過去3年健保申報安眠藥用量持續上升，112年達4.77億顆。

台灣民眾使用安眠類藥物逐年增加，根據衛生福利部中央健康保險署今天提供的安眠藥用量統計，民國110年健保申報安眠藥用量為4.35億顆，111年增加至4.61億顆，112年更是上升到4.77億顆，3年以來成長近1成。

國民健康署2019年的報告顯示，台灣成年人失眠盛行率23.5%，生活壓力增大影響睡眠品質或導致失眠，心身醫學診所醫師邱韻芝日前透過新聞稿說明，失眠者往往是因過度擔心即將到來代辦事項，當陷入擔憂身體放鬆狀態與擔憂情緒互相排斥，擔憂占據頭腦，很難進入放鬆狀態，也就無法輕鬆入睡。

邱韻芝建議，失眠患者能從學習管理擔憂、調適情緒技巧開始，減少擔憂對睡眠影響，簡單有效睡前減壓方法就是透過書寫方式整理思緒。可在不被打擾環境拿起紙筆，將腦中浮現所有想法與擔憂寫下來，有助將混亂思緒轉化為具體文字，更清楚地了解想法與困擾。

邱韻芝說，當所有煩惱都已寫下後，可以依照緊急程度與重要性分類，更直觀了解需要立即解決問題，這時不需過於拘泥解決方案可行性，只需多想多列，再將方案逐一分類，考量實際可行程度。選擇其一作為隔天代辦事項，就能有效減輕焦慮，放心入睡。

心理治療所臨床心理師吳家碩也提到，失眠成因複雜，安眠藥並非萬靈丹，失眠認知行為治療是透過各式助眠行為技巧及認知調整等方式，核心順序是「找原因再處遇」，最理想方向是先根本上找出失眠主因，再對症下藥，給予合適睡眠管理。