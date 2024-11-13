今年前10月日本旅客來台破百萬 較去年同期成長近5成
交通部觀光署今天公布最新統計，今年日本旅客訪台人數到10月已突破100萬人次，比112年同期成長近5成，預估第4季日本旅客人數可望再創COVID-19疫後新高。
觀光署發布新聞稿表示，透過多元行銷管道積極吸引日本團客與自由行旅客，今天起至114年3月2日，搭配台北101觀景台推出的「夢想高飛」棒球公益特展，將日本知名棒球球星大谷翔平「50/50紀念球」及風阻尼球投影成巨型棒球的實境視覺效果等特展亮點，透過共同行銷，與台北101合作進行產品包裝及遊程推廣，期能增快日客來台觀光回溫速度。
觀光署今年針對日本市場推出多項活動，包括持續與日本旅行業協會（JATA）合作，10月新北平溪的「2024千人放天燈」，吸引超過1000名日本旅客參加。
觀光署也邀請日本國民男神妻夫木聰擔任台灣觀光代言人，介紹日月潭、阿里山、台灣美食及釣蝦等台灣美景及觀光亮點，將台灣特有「人情味」透過影片，於日本東京、富士、朝日、關西等各大電視台，並於車廂廣告、戶外廣告及相關影音、數位媒體強力放送。
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